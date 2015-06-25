آیین گرامیداشت سالروز حماسه پدخندق در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهبانی‌پور پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این آیین عصر امروز با حضور مسئولین استانی و حماسه سازان پد خندق برگزار می شود.

وی بیان کرد: ۷۶ آزاده سرافراز و خانواده‌های شهدای پدخندق در این آیین که به مناسبت سالروز آن حماسه برگزار می شود، حضور دارند.

دهبانی پور گفت: اجرای پرفورمنس حماسه دفاع مقدس توسط هنرمندان هم استانی و به کارگردانی بهنام نوروزی از جمله برنامه های این گردهمایی است.

وی اظهار داشت: پدخندق از افتخارات برجسته رزمندگان استان کهگیلویه و بویراحمد است که باید به خوبی به مردم استان و کشور معرفی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان داشت: پدخندق یکی از حماسه‌های رزمندگان استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و نقطه عطفی در تارخ هشت سال دفاع مقدس استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، درچهارم تیرماه سال ۱۳۶۷، حدود ۴۰ روز پس از تحویل پد خندق در جزایر مجنون به تیپ مستقل ۴۸ فتح استان به فرماندهی شهید حاج سیف‌الله حیدرپور و در آخرین روزهای دفاع مقدس، بسیجیان و پاسداران این تیپ در جزیره مجنون با شجاعت و ایثار جلوی پیشروی نیروهای بعثی را گرفتند.

رزمندگان اسلام در این حماسه ۱۱۷ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند که ۸۸ تن آنان از فرزندان این استان بودند.