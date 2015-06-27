به گزارش خبرگزاری مهر، آنونس رسمی فیلم سینمایی «یاسین» با صدای سعید مظفری پیشکسوت عرصه دوبله ساخته شده است.
در متن این آنونس آمده است: در زمانه امروز هستند کسانی که جان میخرند و دل میفروشند، به بهایی کم میخرند اما گران میفروشند، یاسین حقیقت کسانی است که مردم را ملعبه مقاصد خود میکنند.
داستان این فیلم سینمایی در ژانر اجتماعی با رگههای دینی، در مورد پدری است که در مقطعی از زندگی با سوء استفاده از موقعیت پسر کوچکش که حافظ قرآن است سعی در رانت خواری و بهرهبرداریهای مادی و معنوی به نفع خودش دارد که در این بین اتفاقی میافتد...
حمید فرخ نژاد، پریوش نظریه، سرباز وظیفه حسین سلیمانی، رضا توکلی، یوسف مرادیان، رخساره شجاع الدین، آزاده شمس، احمدمهیاری، طوفان مهردادیان، مصطفی نظام اسلامی با هنرمندی بازیگران نوجوان جعفر کرمی و ملیکا دوراندیش از جمله بازیگران فیلم سینمایی «یاسین» هستند.
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