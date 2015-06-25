فعالیت ۳۳ مرکز فنی و حرفه ای در آذربایجان شرقی/ ۵ مرکز سهم تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سیابانی پنج شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش و سازمان فنی حرفه ای استان اظهار داشت:هم اکنون ۳۳ مرکز در استان و پنج مرکز در تبریز در زمینه فنی و حرفه ای تلاش می کنند که با استفاده از این پتانسیل می توان در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموان گام برداشت.

وی ادامه داد: در صورت استفاده از امکانات هر دو مجموعه می توان موقعیت خوبی برای دانش آموزان استان ایجاد کرد و در پایان تابستان نیز به آنان گواهی مهارت اعطا کرد.

سیابانی در خصوص جزئیات دریافت این مهارت نامه گفت: دانش آموزان بالای ۱۲ سال شرکت کننده در دوره ها می توانند گواهینامه مهارت دریافت کنند اما برای دانش آموزان زیر ۱۲ سال می توانیم گواهی شرکت در دوره را تهیه کنیم.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان همچنین با اشاره به ایجاد کارگاه های آموزشی مهارتی در برخی روستاها نیز گفت: بدین منظور در تمامی ندامتگاه ها و اردوگاه های ترک اعتیاد و حتی روستاها اقدام به دایر کردن این کارگاه ها کرده ایم تا این افراد پس از آزاد شدن از ندامتگاه ها با دست پر و با یک مهارت ویژه به جامعه بازگردند.