پیکر شهید جوانی مدافع حرم حضرت زینب (س) وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) ستوان یکم پاسدار حامد جوانی بعداز ظهر امروز پنجشنبه با استقبال باشکوه مردم و مسئولان استان و فرماندهان لشکر عاشورا از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز وارد این شهر شد.

این شهید والا مقام و مدافع حرم ۴۰ روز قبل در منطقه ای در شمال سوریه در مبارزه با تکفیری ها مجروح و به ایران منتقل شده بود که به دلیل شدت جراحات دیشب در بیمارستان بقیه الله تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.

گفتنی است مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید جوانی مدافع حرم با حضور مردم ولایی تبریز فردا بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می‌ شود.