اعتبارات طرح های آبخیزداری در سالجاری افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر پنج شنبه در ستاد مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتبارات طرح های آبخیزداری در سالجاری در استان چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: تلاش ما این است که اعتبارات طرح های آبخیزداری را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: هم اکنون خشکسالی و کاهش منابع آب و خطر آتش سوزی مراتع و جنگل ها یکی از مهمترین مشکلات استان است که باید برای جلوگیری از نابودن شدن درختان جنگل و مراتع تلاش های بسیاری انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ارزش جنگل ها بسار زیاد است و باید در راستای حفظ این منابع خدادادی تلاش بسیار شود.

ضرورت تدوین سند راهبردی مدیریت بحران خشکسالی در استان

وی در ادامه با اشاره به اینکه منابع طبیعی و محیط زیست و دستگاه های مربوطه باید نیاز های خود را اعلام کنند، تاکید کرد: تلاش ما این است که از محل اعتبارات خشکسالی و محل اعتبارات توازن و تبصره ۲۲، اعتبارات خوبی را تخصیص بدیم.

قاسم سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه باید برداشت های آب از منابع زیرزمینی کاهش پیدا کند، اذعان داشت: باید با احداث چاه های بدون مجوز برخورد شود و چاه های غیر مجاز پلمپ شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به اینکه خشکسالی خطر آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را افزایش داده است و همچنین بسیاری از چاه های آب و قنوات استان خشک شده اند باید سند راهبردی مدیریت بحران خشکسالی در این استان تدوین شود.