۶۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه های اقتصادی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاری هروی عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های مشارکتی شهرداری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای شهر مشهد در تعامل با شهرداری و ایفای نقش نظارتی بر روند اجرای پروژه ها نظارت دارند و خوشبختانه شاهد پیشرفت فعالیت های اقتصادی مشترک با سرمایه گذاران هستیم.

وی با بیان اینکه دو برابر بودجه عمرانی شهر مشهد به اعتبارات اقتصادی اختصاص یافته است ابراز کرد: سازمان شهرداری مشهد و سرمایه گذاران در روند اجرای برخی پروژه ها کوتاهی داشته اند که در این بازدیدها مشکلات بررسی و رفع خواهد شد.

انتظاری با تاکید بر حمایت شورای شهر در رفع مشکلات پروژه ها مشارکتی، افزود: شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های مشارکتی اعتبارات پیش بینی شده و رفع مشکل سرمایه گزاران با تزریق این اعتبار نیازمند مدیریت جهادگرانه است.

انتظاری با اشاره به سرمایه گذاری های مشارکتی در بخش های اقتصادی که در شهر مشهد اجرا می شوند، تاکید کرد: انجام این پروژه ها نسبت به عملکرد کل کشور، کار جدیدی است که در مشهد اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در روند اجرای این پروژه ها با موانعی مواجه هستیم؛ افزود: برای سرعت بخشی به اجرای پروژه ها سهم الشرکه شهرداری را دو برابر کردیم تا شاهد رفع مشکلات باشیم.

اجرای پروژه های مشارکتی در حاشیه شهر

رییس شورای شهر مشهد همچنین عنوان کرد: پروژه های مشارکتی در حاشیه شهر باعث ایجاد امید در شهروندان و کاهش معضلات حاشیه نشینی خواهد شد.

وی افزود: در منطقه شمال شهر مشهد اکثر شهروندان محروم هستند و لذا ایجاد پروژه های مشارکتی در این مناطق باعث به وجود آمدن امید در شهروندان می شود.

وی به احداث پروژه کوثر خیابان گلشهر در حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و گفت: در این منطقه پروژه مسکونی اقامتی احداث شده و برای این مجتمع های مسکونی مسجد، کتابخانه، سالن چند منظوره نیز در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: شورای شهر درصدد است تا با ایجاد فضای سبز و امکانات لازم در این منطقه از بروز مشکلات حاشیه نشینی شهر جلوگیری کند و به طور یقین سرمایه گذاری در این مناطق به رفع محرومیت ها و کاهش آسیب های اجتماعی می انجامد.

توسعه پایدار هدف اولیه سازمان شهرداری مشهد

رییس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه مسیر بافت فرسوده اطراف حرم نیز باید اصلاح شود، افزود: توسعه پایدار جزو اهداف اولیه شهرداری است و به همین منظور دو برابر بودجه عمرانی شهر به اعتبارات حوزه اقتصادی اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: پروژه های مجتمع ایستگاهی ۱۷ شهریور، ولایت، زیتون، امین و بازار ملل اغلب تجاری اقامتی و یا تجاری، مسکونی هستند و تنها پروژه کوثر کاربری اقامتی دارد.