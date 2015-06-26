پروژه گازرسانی به ۱۶ روستای حومه غربی کهگیلویه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد عصر پنجشنبه در این آیین روستاهای "فیلگاه"، "آب کاسه"، "امیرالمؤمنین"، "کوشک"، "کلگه برون"، "سنوگان"، "پیربادامی"، "چهاب"، "نقاره خانه"، "سرماهور" و "اکبرآباد" را از جمله روستاهایی دانست که در سال جاری گازرسانی می شوند.

سید موسی خادمی اعتبار برآورد شده برای گازرسانی به این روستاها را حدود ۲۰ میلیارد ریال و مدت زمان اجرای این پروژه را ۲۲۰ روز عنوان کرد.

وی افزود: با اجرای این پروژه ۴۶۵ خانوار با جمعیت بالغ بر یک هزار ۹۸۵ نفر در سال جاری از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

خادمی اجرای حدود ۳۸ هزار و ۲۴۴ متر شبکه گذاری پلی اتیلن و ۸۴ متر خط تغذیه شش اینچ و نصب ایستگاه TBS با ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعت را از مهمترین عملیات اجرایی این پروژه عنوان کرد.

وی تأکید کرد: تلاش می شود این پروژه تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: عملیات گازرسانی به منظور جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع که از مهمترین منابع و سرمایه های مردم این استان هستند حائز اهمیت است.

خادمی ابراز امیدواری کرد: روند گازرسانی به روستاهای استان به گونه ای ادامه یابد که تا پایان سال ۹۵ روستای بدون گاز در سطح استان جز در برخی مناطق صعب العبور وجود نداشته باشد.