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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

با حضور مسئولان/

پروژه گازرسانی به ۱۶ روستای حومه غربی کهگیلویه کلنگ زنی شد

پروژه گازرسانی به ۱۶ روستای حومه غربی کهگیلویه کلنگ زنی شد

دهدشت – در آیینی با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار کهگیلویه و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی پروژه گازرسانی به ۱۶ روستای حومه غربی شهرستان کهگیلویه کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد عصر پنجشنبه در این آیین روستاهای "فیلگاه"، "آب کاسه"، "امیرالمؤمنین"، "کوشک"، "کلگه برون"، "سنوگان"، "پیربادامی"، "چهاب"، "نقاره خانه"، "سرماهور" و "اکبرآباد" را از جمله روستاهایی دانست که در سال جاری گازرسانی می شوند.

سید موسی خادمی اعتبار برآورد شده برای گازرسانی به این روستاها را حدود ۲۰ میلیارد ریال و مدت زمان اجرای این پروژه را ۲۲۰ روز عنوان کرد.

وی افزود: با اجرای این پروژه ۴۶۵ خانوار با جمعیت بالغ بر یک هزار ۹۸۵ نفر در سال جاری از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

خادمی اجرای حدود ۳۸ هزار و ۲۴۴ متر شبکه گذاری پلی اتیلن و ۸۴ متر خط تغذیه شش اینچ و نصب ایستگاه TBS با ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعت را از مهمترین عملیات اجرایی این پروژه عنوان کرد.

وی تأکید کرد: تلاش می شود این پروژه تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: عملیات گازرسانی به منظور جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع که از مهمترین منابع و سرمایه های مردم این استان هستند حائز اهمیت است.

خادمی ابراز امیدواری کرد: روند گازرسانی به روستاهای استان به گونه ای ادامه یابد که تا پایان سال ۹۵ روستای بدون گاز در سطح استان جز در برخی مناطق صعب العبور وجود نداشته باشد.

کد مطلب 2787401

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