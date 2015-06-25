انجمن خیران کتابخانه ‌ساز بافق آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان بافق، عصر امروز در اين جلسه ضمن ابراز خرسندي از تشكيل اين انجمن و ارائه گزارشي از وظايف و فعاليت هاي آن، از اعضاي انجمن خيران كتابخانه ساز شهرستان بافق خواستار پيگيري براي تامين زمين به منظور ساخت كتابخانه اي استاندارد در اين شهرستان شد.

الهام آقايي با اشاره به كتابخانه هاي عمومي كه در حال حاضر در شهرستان بافق فعال هستند، عنوان كرد: بايد طرح پژوهشي براي پراكندگي كتابخانه هاي بافق تهيه و تدوين شود.

به گزارش مهر، در جلسه هیئت امنای انجمن خیران کتابخانه ‌ساز بافق که ۲۷ خردادماه سال جاری برگزار شد، ۱۱ عضو هیئت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

بر این اساس و با رأی اعضای هیئت مدیره، حجت‌ الاسلام سیدعلی طباطبایی به عنوان رئیس هیئت مدیره، حسین ارجمند به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رحمان مظفری به عنوان مدیرعامل انجمن خیران کتابخانه‌ ساز شهرستان بافق انتخاب شدند.