وضعیت اجرای حکم مهدی هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران دستگاه قضائی در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی در دادسرای اجرای احکام گفت: زمان دقیق اجرای حکم را نمیدانم اما پرونده در مرحله اجراست و دادسرا اقدام میکند.
وی با بیان اینکه از بیان جزئیات دلایل بازداشت بقایی معذور هستم، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه گفته شده حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی در ایران تایید شده است، گفت: هنوز احکامش قطعی نیست و مسائلی که مطرح شده از قاضی جویا شدم که تایید میکند یا نه ولی علی الفرض هم که حکم صادر شده باشد، حکم قطعی نیست.
به گزارش مهر، معاون اول قوه قضائیه افطار شب جمعه را در کنار خانواده شهدا و ایثارگران قوه قضائیه صرف کرد و خانواده ها با وی دیدار و گفتگو کردند.
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