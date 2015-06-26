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۵ تیر ۱۳۹۴، ۵:۰۶

آیت الله میرعمادی مطرح کرد؛

اهل بهشت افراد بخشنده هستند/ لزوم کمک خیرین برای آزادی زندانیان

اهل بهشت افراد بخشنده هستند/ لزوم کمک خیرین برای آزادی زندانیان

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: اهل بهشت انسانهایی هستند که دست بخشنده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه پنج شنبه در مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان لرستان با بیان اینکه عالم هستی، عالم علت و معلول است اظهار داشت: هر اتفاقی که در عالم رخ می دهد علتی دارد و این علت نیز بر دو قسم علت مادی و علت معنوی است.

وی با بیان اینکه آنچه انسان به آن توجه می کند علت مادی و آنچه که خداوند متعال به آن توجه دارد علت معنوی است گفت: یکی از علتهای معنوی در جامعه کمک به نیازمندان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: کسانی که به واسطه احسان و نیکوکاری زندگی می کنند عمرشان بیشتر بوده و این احسان موجب می شود که زندگی این افراد دوام داشته باشد.

آیت الله میرعمادی همچنین به حدیث دیگری از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: اهل بهشت کسانی هستند که دارای صورت گشاده، زبان نرم، قلب مهربان بوده و دست بخشنده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عده ای به صورت ناخودآگاه و غیر عمد مرتکب جرمی می شوند و پایشان به زندان کشیده می شود ادامه داد: این افراد که به واسطه یک سهو و یک خطای غیر عمد در زندان به سر می برند چشم امیدشان به کمک خیرین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بخشنده باشید تا خداوند نیز شما را ببخشد گفت: همچنین عفو و رحم کنید تا خداوند شما را عفو کرده و به شما رحم کند.

آیت الله میرعمادی با تقدیر از مردم نیکوکار و خیرین استان لرستان در رابطه با کمک برای زندانیان جرائم غیر عمد استان طی سالهای اخیر تصریح کرد: خوشبختانه سالانه کمکهای خیرین و مردم در این زمینه افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه امسال نیز انتظار می رود که خیرین استان همت کرده و بخش عمده ای از زندانیان جرائم غیر عمد استان آزاد شوند گفت: می طلبد که خیرین مانند سالهای گذشته در ماه رمضان امسال نیز اثر ماندگاری از خود در این زمینه به جای بگذارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ابراز امیدواری کرد که خیرین با کمک خود بخش قابل توجهی از زندانیان جرائم غیر عمد استان را آزاد کنند.

کد مطلب 2787430

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