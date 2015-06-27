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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

عرضه اولین اسمارت فون۱۰ هسته‌ای اندرویدی

عرضه اولین اسمارت فون۱۰ هسته‌ای اندرویدی

کمپانی مدیاتک برای اولین بار در دنیا از نصب پردازنده ۱۰ هسته ای بر گوشی P۹۰۰۰ الفون خبر داده تا اولین محصول اندرویدی مجهز به این تراشه عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پردازنده ۱۰ هسته ای Helio X۲۰ MT۶۷۹۷ کمپانی مدیاتک با پردازنده گرافیکی ARM Mali-T۸۰۰ و سرعت ۸۰۰ مگاهرتز برای اولین بار روی پرچمدار جدید شرکت چینی و با نام  Elephone P۹۰۰۰ نصب خواهد شد تا توجه مخاطبان بین المللی را به خود جلب کند.

​پردازنده ۱۰ هسته ای را می توان یک چیپ ۲۰ نانومتری به همراه ۲ هسته پردازش ARM Cortex-A۷۲ برای کارهای سنگین، چهار هسته ای ARM Cortex-A۵۳ برای کارهای معمولی و متوسط و چهار هسته ای بهینه شده  Cortex-A۵۳ برای کارهای کم مصرف و سبک دانست.

از قابلیت های این تراشه مصرف پایین انرژی است. این پردازنده در اواخر سال جاری وارد بازار فناوری خواهد شد. اما در حال حاضر، برترین پردازنده گرافیکی ARM را می توان Mali T۸۸۰
با فرکانس ۸۵۰ مگاهرتزی دانست که قادر به انجام کارهای گرافیکی سنگین و پیشرفته با رزولوشن  ۴K است.

Elephone P۹۰۰۰ با رم ۴ گیگابایتی عرضه خواهد شد. اما این اسمارت فون با وجود اینکه هنوز وارد بازار فناوری نشده از محدودیت های متعددی برخوردار است. برای مثال پردازنده MT۶۷۹۷ تنها از رم های LPDDR۳ پشتیبانی می کند.

از دیگر ویژگی های این اسمارت فون می توان به مواردی مانند صفحه نمایش ۵.۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰پیکسل، حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی و با قابلیت ارتقاء، دوربین اصلی ۲۰ مگاپیکسل و دوربین جلویی ۸ مگاپیکسل را نام برد.

این اسمارت فون از باطری  ۳۱۰۰  میلی آمپری نیز برخوردار خواهد بود.

کد مطلب 2787432

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