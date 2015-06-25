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۵ تیر ۱۳۹۴، ۰:۴۳

مخالفت واشنگتن با تغییر ترکیب جمعیتی در سوریه

مخالفت واشنگتن با تغییر ترکیب جمعیتی در سوریه

سفارت آمریکا در آنکارا با اشاره به تحولات سوریه تاکید کرد واشنگتن مخالف هر گونه تغییر ترکیب جمعیتی در منطقه بوده و تمایل دارد آوارگان در اسرع وقت ممکن به سرزمین خود بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، سفارت آمریکا در ترکیه با صدور بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی اش قرار گرفت، اخبار مربوط به مهاجرت ساکنان شهر تل أبیض سوریه به خاطر حملات هوایی آمریکا را تکذیب کرد و افزود: جنگنده ها محل سکونت شهروندان را هدف قرار نمی دهند بلکه پایگاه های داعش را هدف قرار می دهند. 

وی مدعی شد این حملات در راستای حمایت از نیروهای یگان های مدافع کُرد و دیگر گروه هایی سوری که مشغول مبارزه با داعش هستند، انجام می گیرد.

هفته گذشته یگان های مدافع کرد و نیروهای موسوم به ارتش آزاد با حمایت نیروهای ائتلاف بین اللملی ضد داعش شهر تل أبیض سوریه در مجاورت مرزهای ترکیه را بعد از درگیری های شدید با تروریست های داعش به کنترل خود درآوردند.

دولت آمریکا جمعه گذشته نسبت به گزارش های منتشر شده در مورد سوء استفاده یگان های کرد از حملات هوایی نیروهای ائتلاف و اخراج شمار زیادی از ساکنان عرب و ترکمن از این شهر ابراز نگرانی کرده بود.

کد مطلب 2787433

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