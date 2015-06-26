۳۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد لرستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه پنج شنبه در مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان لرستان به آمار زندانیان در زندانها اشاره کرد و اظهار داشت: به واقع باید گفت که افزایش آمار زندانیان نگران کننده است و این روند رو به رشد جای نگرانی دارد.

وی با بیان اینکه سال به سال آمار زندانیان افزایش می یابد عنوان کرد: در این راستا همه باید احساس مسئولیت کنند و چاره اندیشی لازم را برای جلوگیری از افزایش آمار زندانیان داشته باشند.

رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت توقف افزایش آمار زندانیان تاکید کرد و گفت: حداقل ترین کار در این زمینه جلوگیری از افزایش این آمار است.

بدری عوامل افزایش آمار زندانیان را برخی سیاستهای اقتصادی دولت، خود مردم، عملکرد مدیران و ... عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد زندانیان موجود در زندانها به صورت ناخواسته وارد زندان شده اند گفت: تحمیل برخی شرایط و فشارهای اقتصادی منجر به ورود این افراد به زندان می شود و این در حالیست که این افراد مقصر نبوده و عوامل ناخواسته منجر به زندانی شدن آنها شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته با اقدامات صورت گرفته زمینه آزادی ۳۰۸ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد لرستان فراهم شد گفت: از این تعداد ۲۹۸ نفر مرد و ۱۰ نفر نیز زن بوده است.

بدری بیان داشت: از این تعداد ۸۷ نفر بدهکار دیه، ۱۷۱ نفر بدهکار مالی و ۵۰ نفر نیز به خاطر عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می بردند که با کمک خیرین، ستاد دیه، کمکهای بلاعوض، و ... از زندان آزاد شدند.

وی بیان داشت: در مجموع بیش از ۲۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان برای آزادی این تعداد زندانی جرائم غیر عمد استان لرستان طی سال گذشته صرف شد.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین با بیان اینکه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان طی امسال ۳۰ میلیارد تومان نیاز است گفت: این میزان منابع مالی برای آزادی ۳۱۴ زندانی جرائم غیر عمد استان باید اختصاص پیدا کند.