قاری بین المللی قرآن زندانی غیرعمد را به آغوش خانواده بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد شاکرنژاد در سفر به سیستان و بلوچستان علاوه بر حضور در محافل دینی و انس با قرآن، به کارهای نیکوکارانه و عام المنفعه نیز پرداخت که حرکتی ماندگار را خود در اذهان مردمان جامعه استان بر جای گذاشته است.

این قاری در سفر یک روزه خود به سیستان وبلوچستان شامگاه پنجشنبه، با توزیع دو هزار جلد قرآن، دیه یک زندانی جرایم غیر عمد را پرداخت کرد.

همچنین در راستای این اقدام های انسان دوستان، کمک هزینه های بسیاری برای کمک به چند دانش آموز، دانشجو و ازدواج چندین عروس و داماد نیز جمع شد.

شاکرنژاد مهم ترین هدفش از سفر به ۱۵ استان و تلاوت قرآن در ایام ماه رمضان را کمک به محرومان در کنار توسعه و ترویج فرهنگ قرآن در بین اقشار جامعه و احیا تفکر قرآنی دانست.