مذاکرات هسته ای جاری کاملا بر پایه مفاد تفاهم لوزان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه گروهی از مشاوران سابق و مشهور باراک اوباما در نامه ای انتقادی خواستار توافقی محکم تر با ایران شده بودند.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این خصوص اظهار داشت: این نامه هیچ گونه فشار مضاعفی را برای تلاش های مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافقی که برنامه هسته ای ایران را در ازای رفع برخی از تحریم ها، محدود کند نخواهد داشت.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در حال مذاکره برای نگارش متن توافق نهایی هسته ای تا روز ۱۰ تیرماه برپایه راه حل های بدست آمده در مذاکرات ۱۳ فروردین لوزان سوئیس هستند.

در نامه ای که از سوی مشاوران سابق اوباما در این خصوص منتشر شده نسبت به عدم دریافت تضمین های مناسب برای اجرای این توافق در برنامه هسته ای ایران هشدار داده شده بود.

این نامه در حالی منتتشر شده که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین محمدجواد ظریف همتای ایرانی وی قرار است روز شنبه در وین پایتخت اتریش با یکدیگر درباره توافق هسته ای مذاکره کنند.