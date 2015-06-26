  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۵ تیر ۱۳۹۴، ۴:۵۲

پاسخ کاخ سفید به انتقادات مشاوران اوباما:

مذاکرات هسته ای جاری کاملا بر پایه مفاد تفاهم لوزان است

مذاکرات هسته ای جاری کاملا بر پایه مفاد تفاهم لوزان است

کاخ سفید درباره نامه انتقادی مشاوران سابق رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته ای اعلام کرد مذاکرات جاری کاملا بر پایه تفاهم فروردین ماه در لوزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه گروهی از مشاوران سابق و مشهور باراک اوباما در نامه ای انتقادی خواستار توافقی محکم تر با ایران شده بودند.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این خصوص اظهار داشت: این نامه هیچ گونه فشار مضاعفی را برای تلاش های مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافقی که برنامه هسته ای ایران را در ازای رفع برخی از تحریم ها، محدود کند نخواهد داشت.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در حال مذاکره برای نگارش متن توافق نهایی هسته ای تا روز ۱۰ تیرماه برپایه راه حل های بدست آمده در مذاکرات ۱۳ فروردین لوزان سوئیس هستند.

در نامه ای که از سوی مشاوران سابق اوباما در این خصوص منتشر شده نسبت به عدم دریافت تضمین های مناسب برای اجرای این توافق در برنامه هسته ای ایران هشدار داده شده بود.

این نامه در حالی منتتشر شده که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین محمدجواد ظریف همتای ایرانی وی قرار است روز شنبه در وین پایتخت اتریش با یکدیگر درباره توافق هسته ای مذاکره کنند.

 

کد مطلب 2787462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها