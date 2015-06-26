احتمال اعطای پناهندگی به اسنودن و آسانژ از سوی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کریستین توبیرا در گفتگو با شبکه خبری BFM اظهار داشت: اگر فرانسه تصمیم بگیرد به ادوارد اسنودن و جولیان آسانژ پناهندگی بدهد، من تعجب نمی کنم زیرا این احتمال وجود دارد.

این اظهارات در حالی از سوی وزیر دادگستری فرانسه بیان شده که براساس قانون، اختیار پیشنهاد پناهندگی به افراد در حوزه اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور است.

طی روزهای گذشته افشای جاسوسی و شنود مکالمات روسای جمهور فرانسه از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا به یکی از اصلی ترین خبرها در پاریس تبدیل شده است. فرانسه در اعتراض به این مساله سفیر آمریکا در پاریس را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفتگویی تلفنی با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود داشت.