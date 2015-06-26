  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ تیر ۱۳۹۴، ۴:۵۹

احتمال اعطای پناهندگی به اسنودن و آسانژ از سوی فرانسه

احتمال اعطای پناهندگی به اسنودن و آسانژ از سوی فرانسه

وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که احتمال دارد پاریس به پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و مدیر سایت افشاگر ویکی لیکس پیشنهاد پناهندگی بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کریستین توبیرا در گفتگو با شبکه خبری BFM اظهار داشت: اگر فرانسه تصمیم بگیرد به ادوارد اسنودن و جولیان آسانژ پناهندگی بدهد، من تعجب نمی کنم زیرا این احتمال وجود دارد.

این اظهارات در حالی از سوی وزیر دادگستری فرانسه بیان شده که براساس قانون، اختیار پیشنهاد پناهندگی به افراد در حوزه اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور است.

طی روزهای گذشته افشای جاسوسی و شنود مکالمات روسای جمهور فرانسه از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا به یکی از اصلی ترین خبرها در پاریس تبدیل شده است. فرانسه در اعتراض به این مساله سفیر آمریکا در پاریس را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفتگویی تلفنی با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود داشت.

 

کد مطلب 2787465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها