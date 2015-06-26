ادامه فشار جمهوریخواهان درباره مذاکرات/ کری با توافق بد بازنگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه هیل، «اد رویس» نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا در حالی این بیانیه را خطاب به جان کری منتشر کرد که وی قرار است روز جمعه برای مذاکره با همتای ایرانی خود راهی وین پایتخت اتریش شود.

رویس در این بیانیه با یادآوری مطالب مطرح شده از سوی مشاوران سابق باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توافقی سخت تر با ایران نوشت: وقتی مشاوران و مقامات نزدیک شما در این باره سخن می گویند، شما باید بدانید که در مسیر غلطی در مذاکرات هسته ای با ایران قرار دارید.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به جان کری پیشنهاد داد تا نامه مشاوران سابق اوباما را همراه خود به میز مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ ببرد. رویس روز چهارشنبه نیز در نامه ای جداگانه به اوباما از شیوه کنونی مذاکرات هسته ای با ایران انتقاد کرده و خواستار توافقی معنی دار و پایدار با ایران شده بود.

براساس طرحی که نمایندگان کنگره آمریکا تصویب کرده اند، هر توافق احتمالی هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ پس از امضا برای تایید باید ظرف ۳۰ روز در کنگره بررسی شود. این در حالی است که باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نیز نسبت به عبور از خطوط قرمز آمریکا در مذاکرات با ایران ابراز نگرانی کرده بود.

گفتنی است ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در حال مذاکره برای نگارش متن توافق نهایی هسته ای براساس راه حل های بدست آمده در مذاکرات ۱۳ فروردین لوزان سوئیس تا پیش از پایان یافتن ضرب الاجل ۱۰ تیرماه هستند.