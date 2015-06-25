تاثیر اخلاق بد بر سلامت/توصیه به حفظ آرامش در زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، یک تیم پزشکی در مونترئال متشکل از روانشناسان و متخصصان قلب یک گروه از مردان و زنان میانسال را که هیچ سابقه پزشکی جدی نداشتند مورد آزمایش قرار داد.
تیم پزشکی در فواصل منظم دفترچه ایی به شرکت کنندگان میدادند و از آنها خواسته میشد تا احساسات و رفتار خود را یادداشت کنند.
طی این دوره از شرکت کنندگان آزمایش خون گرفته شد و پزشکان متوجه شدند در حالت خصمانه تغییراتی در خون آنها به وجود میآید که اختلالات قلبی عروقی برای افراد کمتر از ۳۵ سال به همراه دارد.
یکی از روانشناسان حاضر در این تحقیق میگوید: «یکی از جنبههای جالب این مطالعه، خصومت آسیب شناختی یا پاتولوژیک است؛ خصومت در اثر بیاعتمادی بیش از حد، غیبت، حسادت، حقیر کردن و نگهداری نکردن و فاش کردن اطلاعات اشخاص به وجود میآید و موجب به خطر افتادن سلامت روح و جسم میشود.»
محققان با مشاهده نتایج این مطالعه، افراد را به حفظ آرامش در تمام اوقات زندگی توصیه میکنند.
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