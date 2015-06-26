رایزنی مرکل و اولاند با نخست وزیر یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر با «الکسیس چیپراس» نخست وزیر یونان موضوع بحران بدهی های این کشور را مورد بحث قرار دادند.

مقامات سه کشور در این دیدار که یک روز پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد، آخرین راهکارها برای حل بحران یونان و اعطای کمک مالی به این کشور را بررسی کردند.

بر این اساس مرکل بار دیگر در این دیدار تاکید کرد وزیران دارایی اتحادیه اروپا در نشست روز شنبه خود در خصوص بسته اصلاحات اقتصادی و سیاست های ریاضتی تصمیم گیری خواهند کرد.

این در حالی است که فرصت یونان برای اجرای اصلاحات مورد نظر بروکسل سه شنبه این هفته به پایان می رسد. اتحادیه اروپا این اصلاحات را پیش شرط پرداخت بسته کمک مالی به منظور حل بحران این کشور کرده است.