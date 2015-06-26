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۵ تیر ۱۳۹۴، ۶:۱۸

عضو ارشد انصارالله:

توازن قدرت به نفع ماست ولی به توافق صلح پایبندیم

توازن قدرت به نفع ماست ولی به توافق صلح پایبندیم

«محمد البخیتی» گفت با این که توازن قدرت در داخل به نفع انصارالله است اما این جنبش همچنان به توافق صلح پایبند بوده و نمی خواهد در تصمیم گیری به صورت یکجانبه عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاتجاه پرس، «محمد البخیتی» عضو ارشد جنبش انصارالله یمن با اشاره به اینکه برای تحولات یمن دو مسیر وجود دارد نخست مسیر مسقط و دوم مسیر سازمان ملل، افزود: عدم جدیت اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل به یمن ممکن است منجر به تمرکز بر مسیر مسقط شود.

این رهبر جنبش انصارالله با اشاره به اینکه درحال حاضر مشکل واقعی خارج از یمن است و نه داخل آن تاکید کرد: ما به شدت با اینکه منصور هادی رئیس جمهوری فراری و غیر قانونی یمن یکی از طرف های گفتگو و یا راه حل باشد، مخالفیم.

این در حالی است که مذاکرات ژنو بین طرف های درگیر در یمن با میانجگری سازمان ملل برای اعلام آتش بس موقت، بدون نتیجه پایان یافت.

با این حال اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل به یمن بعد از پایان گفتگوها در ژنو گفت: به رغم عدم توافق طرف‌های یمنی در مذاکرات ژنو، این مذاکرات فایده زیادی داشت چرا که زمینه‌ را برای رسیدن به توافق آتش‌بس و عقب‌نشینی از شهرهای یمن فراهم کرد.

به ادعای ولید الشیخ هر چند آتش‌بس در یمن نیاز به گفتگوهای زیادی دارد اما تحقق این مساله به سرعت ممکن است.

کد مطلب 2787485

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