خودنمایی تبلیغات فروش ملک درترکیه/ دلالان دروغگو در کمین ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، چندسالی است که بازار خرید و فروش مسکن در کشورهای همسایه ایران داغ شده و آگهی‌های جذاب خرید آپارتمان‌های لوکس، سرمایه گذاران و علاقه مندان را به خرید این آپارتمان‌ها ترغیب می‌کند؛ وعده های رنگارنگی که صحت آنها چندان مشخص نیست و می‌تواند به قیمت از دست رفتن سرمایه افراد تمام شود.

آگهی‌های جذاب خرید آپارتمان، از زمان رونق دبی در همسایگی ایران شروع شد، به طوری که مشاوران املاک با جلب اعتماد سرمایه گذاران ایرانی اقدام به فروش آپارتمان به آنها کردند و از این محل، سرمایه بسیار زیادی را هم به دست آوردند.

اما رونق خرید و فروش در دبی طولی نینجامید و با بحران اقتصادی اروپا، رکود دامن گیر اقتصاد این کشور و به خصوص بخش املاک شد. در این میانه سرمایه گذارانی که در این بازار سرمایه گذاری کرده بودند به شدت زیان دیدند و تعداد زیادی از بنگاه‌های املاک در این شیخ نشین تعطیل شدند.

براساس این گزارش، پس از اینکه مشاوران املاک بازار دبی را مناسب سرمایه گذاری ندیدند، وارد بازار دیگر کشورها شدند و امروزه کشور ترکیه، از سوی این دلالان، بهشت سرمایه گذاری معرفی شده و با استفاده از چهره‌های سرشناس ایرانی، بازهم سرمایه گذاران را ترغیب به خرید ملک در ترکیه می‌کنند.

این در حالی است که برخی از مناطقی که از سوی این دلالان به عنوان یکی از بهترین مناطق ترکیه معرفی می‌شود، رونق چندانی ندارد و نمی‌تواند جایگاه سرمایه گذاری مناسبی داشته باشد. همچنین وضعیت بازار ملک در کشور ترکیه و به خصوص در این مناطق، شرایطی دارد که سرمایه گذار به سختی می‌تواند این آپارتمان‌ها را به فروش برساند و درواقع نمی‌توان به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب بر خرید این آپارتمان‌های لوکس حساب کرد.

هرچند که رکود بازار مسکن یکی از عوامل کوچ سرمایه گذاران به کشورهای همسایه است اما شرایط نامناسب آن کشورها هم به عنوان باتلاقی برای سرمایه گذاری به شمار می‌رود و نمی‌تواند در مدت مشخص بازده سرمایه گذاری داشته باشد.

راه اندازی نمایندگی فروش املاک ترکیه در تهران

در این میان، برخی از دلالان فروش مسکن در ترکیه، وعده اقامت در صورت خرید ملک را می‌دهند؛ ادعایی که جنبه واقعیت ندارد و تاکنون ایرانیان نتوانسته‌اند با خرید ملک در این کشور، اقامت دائمی را دریافت کنند. این آگهی‌های پررنگ و لعاب نه تنها در شبکه‌های ماهواره‌ای بلکه در سایت‌های اینترنتی هم خودنمایی می‌کند. در واقع برخی از این دلالان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی سعی در ایجاد ارتباط مستقیم با خریداران دارند تا بتوانند آنها ترغیب به خرید ملک کنند.

در یکی از این سایت‌ها برای جلب اطمینان خریداران آمده است: «خرید املاک برای استفاده شخصی در ترکیه به آن حد پیچیده نیست که شما تصور می‌کنید. روش آن به مراتب ساده تر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی است. ما در خدمت شما هستیم و برای کمک در هر مرحله، پرسنل اداری ما تمام اسناد مربوط به خرید ملک را مطابق با قوانین برای شما انجام می‌دهند.»

شرایط خریدار هم داشتن گذرنامه، کپی گذرنامه، عکس مخصوص گذرنامه، با توجه به قیمت اموال مندرج در سند، هزینه مالیات خرید اموال متفاوت بین ۲.۰۰۰ و ۵.۰۰۰ یورو (شامل ۴ درصد مالیات بر املاک) عنوان شده است اما به نظر می رسد استقبال بالای ایرانی ها از بازار ملک منجر شده که برخی از این دلالان پا را فراتر گذاشته و نمایندگی در تهران راه اندازی کنند و از این طریق، اعتماد بیشتر سرمایه گذاران را به دست بیاورند.

فروش آپارتمان‌های گران قیمت در روستاها

گشت و گذاری در سایت‌های اینترنتی، آپارتمان‌های لوکسی را در پیش روی متقاضیان می‌گذارد که البته اغلب آنها در مجتمع‌های مسکونی قرار گرفته اند.

در یکی از این آگهی‌ها آمده است: «این مجتمع مسکونی در فاصله ۵ کیلومتری از مرکز آلانیا قرار گرفته و از ۲ بلوک و ۳۲ واحد تشکیل شده است. کسانی که به دنبال تجربه محلی برای شگفت انگیز و دسترسی آسان به رستوران محله، خرید، فروشگاه‌های مواد غذایی و سرگرمی این مجتمع بهترین محل است. علاوه بر این ۱۵ VIP یک مسیر پیاده روی کوتاه به دور ساحل شنی و دریا ایجاد کرده است.

امکانات در فضای باز شامل محل آفتاب گرفتن در کنار استخر به مساحت ۱۴۰ متر مربع وجکوزی و آبشار، محل تمدد اعصاب، باربیکیو، فضای بازی کودکان، استخر کودکان مشرف به استخر اصلی، حمام استخر، بار، باغ دارای ۱۷ نخل و ۲ درخت ۵۰۰ ساله و بونسای به ارتفاع ۵ متر و درخت میوه و گل است.

امکانات داخل سالن شامل استخر گرم سرپوشیده، سونا با دیواره های شیشه ای، وان جکوزی گرم، اتاق تناسب اندام، بیلیارد، تنیس روی میز، دارت، زمین بازی کودکان، سالن تلویزیون است.

ویژگی های این مجموعه رودی دارای نگهبان، قفسه های دوچرخه، امنیت همه روزه و مراقبت و یادداشت برداری، تلویزیون‌های ماهواره ای، اتاق ذخیره سازی، نورپردازی معماری نما و چشم انداز روشنایی، ژنراتور است.

ویژگی های واحد شامل درب‌های فولادی ورودی، دکمه آسانسور تلفنی، مخابره داخل ساختمان، روشنایی در تمام اتاق ها، نور افکن، آشپزخانه و حمام کابینت، اقلام سفید رنگ (یخچال و فریزر، ماشین ظرفشویی، ساخته شده در شیشه ای سرامیک، اجاق گاز، استخراج هود، ماشین لباسشویی) واحدهای تهویه مطبوع در هر اتاق، تحت گرمایش از کف در اتاق نشیمن و حمام، دوش کابین های شیشه ای، آبگرمکن برقی، پنجره های پی وی سی، پشه بند، لعاب کاشی کف. براین اساس، متراژ واحدهای این مجموعه از ۱۱۷ تا ۲۱۵ مترمربع عنوان شده و قیمت واحدها هم بین ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ تا ۱۳۹ هزار و ۹۰۰ یورو اعلام شده است.»

نکته جالب اینجاست که برخی از این املاک در روستاهای گمنام ساخته شده‌اند اما بازهم با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند.

در یکی از این آگهی‌ها آمده است که این مجتمع مسکونی در یکی از روستاها و در ۲۲ کیلومتری از آلانیا ساخت شده و قیمت یک آپارتمان ۳۶ متری در این مجتمع مسکونی ۴۴ هزار یورو تعیین شده است، همچنین پنت هاوس ۱۵۵ متری این مجتمع ۱۳۹ یورو قیمت گذاری شده است. در میان آگهی های فروش این مجتمع مسکونی نرخ‌های ۱۸۵هزار یورویی هم به چشم می‌خورد که برای مساحت ۱۶۸ مترمربعی تعین شده است.

بنابراین به نظر می رسد شرایط اقتصادی، رکود بازار مسکن در کشور و تبلیغات پر سر و صدای دلالان املاک در کشورهای همسایه توانسته سرمایه گذاران زیادی را به این کشورها بکشاند، ضمن آنکه نبود آگاهی کافی از قوانین خرید و فروش ملک، شرایط اقامت و نداشتن شناخت از بازارهای اقتصادی کشورها می تواند مشکلات زیادی را برای عمده این خریداران ایجاد کند؛ خریدارانی که بخش زیادی از آنها سرمایه دار نیستند و با فروش دارایی های خود در ایران، اقدام به خرید این املاک می‌کنند.