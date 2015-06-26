معرفی ابعاد شخصیتی حضرت خدیجه(س) نیازمند تلاش بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامدرضا معاونیان شامگاه پنجشنبه‌ در همایش بزرگداشت حضرت خدیجه کبری(س) و بررسی ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار که در سالن همایش دارالشفاء برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن‌طور که باید در معرفی شخصیت حضرت خدیجه کبری(س) گام برنداشته‌اند.

وی گفت: عظمت این بانو به ‌قدری است که هنگامی‌که جبرئیل بر پیامبر(ص) نازل می‌شد درخواست می‌کرد تا سلامش را به حضرت خدیجه(س) برساند.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ماه رمضان ماه نزول قرآن است، افزود: آیات قرآن را می‌توان به آیاتی که در مورد احکام، داستان و قصه انسان‌های خوب، بد و قیامت است تقسیم‌بندی کرد.

وی ادامه داد: در میان آیات قرآن برخی آیات نیز هستند که به روان‌شناسی و روان‌کاوی انسان پرداخته‌اند که متأسفانه به این دست از آیات کمتر پرداخته می‌شود.

حرص انسان بر مال دنیا از حقارت درونی او است

حجت الاسلام معاونیان با بیان اینکه حرص انسان بر مال دنیا از حقارت درونی او است، گفت: همه انسان‌ها در معرض فریب شیطان قرار دارند و چه‌ بسا کسانی بودند که فریب‌ خورده و امام خود را در برابر اندک پولی فروختند.

وی با اشاره به اینکه افرادی هستند که با وجود ثروت فراوان اما روح کوچکی دارند، افزود: باید از اهل بیت(ع) آموخت و در این ماه عزیز بسیار به ستایش خداوند پرداخت و از او خواست ثروت ما را همچون حضرت خدیجه(س) در روح ما قرار دهد.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: این غنای نفس و بزرگی روح حضرت خدیجه(س) بود که ایشان این‌چنین عظمت پیدا کرد.

وی عنوان کرد: همان‌طوری که مایه افتخار است که بیشترین نام ثبت‌شده در ثبت‌احوال مربوط به حضرت فاطمه زهرا(س) است، شایسته نیست که نام خدیجه از کم‌ترین نام‌ها باشد.

حجت الاسلام معاونیان گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها، در خصوص حضرت خدیجه(س) و ابعاد شخصیتی ایشان باید بیشتر از قبل برگزار شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مسئولان اهتمام بیشتری نسبت به برگزاری آن داشته باشند.

وی با بیان کمرنگ شدن نام حضرت خدیجه(س) در جامعه، ابراز داشت: تاکنون شوراهای اسلامی شهرهای اصفهان و تهران به بنده وعده دادند که حداقل نام یکی از میدان‌ها و خیابان‌های خود را به نام این بانوی گرامی مزین کنند اما هنوز این وعده عملی نشده است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: اسلام مدیون حضرت خدیجه(س) است و ما کم‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم همین همایش‌ها و بزرگداشت‌ها است و باید نسبت به برگزاری آنها و شناساندن شخیصت حضرت خدیجه(س) به مردم اهتمام ورزیم تا شرمنده رسول‌الله نشویم.