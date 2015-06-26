تبلت جدید ایسوس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایسوس در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۵ از تبلت های جدید خود با نام های ZenPad ۸.۰ و همینطور ZenPad ۸.۰ S رونمایی کرده بود. اکنون نوبت به محصول جدید این کمپانی یعنی ZenPad C ۷.۰ رسیده است.

ایسوس در حالی به معرفی تبلت جدید این کمپانی با نام ZenPad C ۷.۰ پرداخته که ویدئویی را نیز دراین رابطه منتشر کرده است.

از ویژگی های محصول جدید ایسوس می توان به مواردی مانند صفحه نمایش ۷ اینچی با بهره از فناوری VisualMaster ایسوس را نام برد. این تکنولوژی جدید به کاربران ایسوس اجازه می دهد تا از زاویه دید و همینطور کیفیت بهتری برخوردار باشند.



اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که این تبلت در دو مدل عرضه خواهد شد اما هنوز اطلاعات کامل تری در رابطه با مشخصات دقیق تر این دو تبلت اعلام نشده است.



از ویژگی های این دو تبلت می توان به برخورداری از دوربین های متفاوت اشاره کرد. یکی از مدل های این تبلت مجهز به دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی و دیگری ۲ مگاپیکسلی است اما هر دو مدل از دوربین جلویی ۳ مگاپیکسلی برخوردارند.

از دیگر ویژگی های این تبلت ضخامت ۸.۴ میلی متری و وزن ۲۶۵ گرمی، دو سیم کارته بودن و پشتیبانی از شبکه ۳G است.