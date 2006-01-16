توجه به اقليتهاي مهاجر احترام به ديگر اديان را در پي دارد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پاپ بنديكت شانزدهم در سخنراني خود براي هزاران زائري كه در ميدان سنت پيتر جمع شده بودند اظهار داشت: مهاجرت جهاني موجب ايجاد مشكلاتي نيزشده است، اما بايد آنرا پذيرفت چرا كه اين امر احترام به ديگر فرهنگها و اديان را بسط مي دهد.

وي گفت: كليسا سعي دارد مثبت ترين ابعاد علائمي را كه اين زمان براي بشر به همراه آورده را جذب كند و بر تمام انواع تبعيض، بي عدالتي و تحقير انسانها غلبه كند؛ چرا كه بر اساس تعاليم انجيلي هر انساني تصوير خداوند محسوب مي شود.

در سه ماه اخير، پيش از برگزاري انتخابات عمومي ايتاليا، مهاجرت از موضوعات مهم سياسي در اين كشور بوده است.

به گزارش "مهر"، اظهارات پاپ بنديكت شانزدهم درحالي ايراد شد كه اقليت مسلمانان اروپا و آمريكا همواره به نقض حقوق مدني و ديگر حقوق خود اعتراض كرده اند. بسياري از متعصبان و راستگرايان سياسي حقوق اقليت مسلمان را به هيچ دليلي مگر اعتقاد آنها به دين اسلام، ناديده گرفته اند.

در اين ميان نه تنها اقليت مسلمان، بلكه اقليت سيكها و هندوها كه در اقليت به سرمي برند خواستار احقاق حقوق مدني و خاتمه تبعيض نژادي و ديني شده اند.