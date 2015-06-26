واکنش طاهری به قهر مربی پرسپولیس/ قراردادهای کادر فنی آماده شد

علی اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت قرارداد کادر فنی تیم پرسپولیس و اینکه گفته می‌شود مربی بدنساز به خاطر همین مشکلات ایران را ترک کرده است، اظهار کرد: چنین چیزی نیست. ان شاءالله که قرارداد به زودی امضا می‌شود و از این بابت نگرانی نیست. قرارداد مربیان آماده و به رضا چلنگر (مترجم کادر فنی) تحویل داده شده است. او رابط کادر فنی با باشگاه است و برای همین قراردادها را به ایشان دادیم.

وی افزود: این جزو تعهدات برانکو ایوانکوویچ بوده است که با خودش مربی بدنسازی بیاورد. فصل قبل که این مربی نبوده است. ما هم قراردادش را تنظیم کرده‌ایم و داده‌ایم که آن را امضا کند. حالا اگر او کار شخصی دارد و ایران را ترک می‌کند بحث دیگری است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه «تی‌هومیر» با حالت قهر تمرین روز گذشته را ترک کرده است، یادآور شد: شاید خیلی مسائل حاشیه‌ای باشد ولی درست نیست که آن را بنویسیم! منعکس کردن این مطالب جز مشوش کردن افکار عمومی نتیجه دیگری ندارد!

طاهری در پایان گفت: مربی بدنساز پرسپولیس هم آدم حرفه‌ای و قراردادش را امضا می‌کنند. ما نسبت به کادر فنی تعهد داریم و آن را انجام دادیم.