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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واکنش طاهری به قهر مربی پرسپولیس/ قراردادهای کادر فنی آماده شد

واکنش طاهری به قهر مربی پرسپولیس/ قراردادهای کادر فنی آماده شد

سرپرست باشگاه پرسپولیس می‌گوید قرارداد مربی بدنساز این تیم آماده بوده و «تی‌هومیر» مشکلی برای ادامه کار ندارد. وی همچنین از آماده شدن قراردادهای اعضای کادر فنی سرخپوشان خبر داد.

علی اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت قرارداد کادر فنی تیم پرسپولیس و اینکه گفته می‌شود مربی بدنساز به خاطر همین مشکلات ایران را ترک کرده است، اظهار کرد: چنین چیزی نیست. ان شاءالله که قرارداد به زودی امضا می‌شود و از این بابت نگرانی نیست. قرارداد مربیان آماده و به رضا چلنگر (مترجم کادر فنی) تحویل داده شده است. او رابط کادر فنی با باشگاه است و برای همین قراردادها را به ایشان دادیم.

وی افزود: این جزو تعهدات برانکو ایوانکوویچ بوده است که با خودش مربی بدنسازی بیاورد. فصل قبل که این مربی نبوده است. ما هم قراردادش را تنظیم کرده‌ایم و داده‌ایم که آن را امضا کند. حالا اگر او کار شخصی دارد و ایران را ترک می‌کند بحث دیگری است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه «تی‌هومیر» با حالت قهر تمرین روز گذشته را ترک کرده است، یادآور شد: شاید خیلی مسائل حاشیه‌ای باشد ولی درست نیست که آن را بنویسیم! منعکس کردن این مطالب جز مشوش کردن افکار عمومی نتیجه دیگری ندارد!

طاهری در پایان گفت: مربی بدنساز پرسپولیس هم آدم حرفه‌ای و قراردادش را امضا می‌کنند. ما نسبت به کادر فنی تعهد داریم و آن را انجام دادیم.

کد مطلب 2787503

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