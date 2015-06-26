اجرای «هزار شلاق» تا پایان تیر ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایش «هزار شلاق» با نظر مدیریت تماشاخانه سنگلج تا پایان تیرماه تمدید شد. پیش از این قرار بود این نمایش در تاریخ ۸ تیرماه به اجرای خود پایان دهد.

نمایش «هزار شلاق» که در بخش مرور سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان اثر برگزیده شناخته شد در مدت اجرای خود تا به امروز پذیرای هنرمندانی از جمله جمشید ملک پور، عطاالله کوپال، رویا افشار، حسین پاکدل، امیر دژاکام، اصغر همت، شکر خدا گودرزی، کاظم هژیرآزاد، مهدی میامی، رضا بهبودی، مسعود موسوی، مهدی شفیعی و... بوده است.

در این نمایش که در رویکردی انتقادی، تاریخ معاصر ایران با روایت یک اسب به تصویر کشیده می شود بازیگرانی چون حمید عرب، مسعود شاکرمی، سعید زارع، داوود معینی کیا و مریم طاهری ایفای نقش می کنند.

نمایش «هزار شلاق» در فصل جدید اجراهای تماشاخانه سنگلج تا پایان تیرماه هر شب به جز شنبه ها و در ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می رود.