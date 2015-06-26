ماجرای چکه کردن تونل توحید/ پاسخ به منتقدان

احمد دنیامالی که در زمان مسئولیت وی در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، تونل توحید احداث و به بهره‌برداری رسید در خصوص برخی از تصاویر که نشان از ترک در تونل توحید می‌دهد، به خبرنگار مهر گفت: این ترک، ترک روی سازه نیست؛ مگر می‌شود ترک بر روی برخی شمع‌های میانی باشد و روی بقیه نباشد. این شمع‌ها دو وضعیت دارند؛ یک وضعیت سازه‌ای دارند که آن زمان که تونل‌های کوچک حفاری می‌شد، این شمع‌ها هم اجرا شد.

وی در توضیح بیشتر افزود: تونل توحید به صورت حفاری غیر قالبی انجام شده و در این روش وقتی آرماتوربندی و بتون‌ریزی می‌کنیم، سازه احداث می‌شود و وضعیت دوم آن است که وقتی آن را حفاری می‌کنیم، سازه‌اش در می‌آید که این سازه ظاهر مناسبی ندارد، بنابراین یک پوسته بتونی چند سانتی روی آن می‌کشند که احتمال دارد همین پوسته به مرور زمان ترک بخورد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه این ترک‌ها را به سازه عظیمی مانند کل تونل توحید نسبت می‌دهند، گفت: نباید افرادی که در این رابطه متخصص نیستند، در خصوص این نوع اتفاقات، اظهارنظر کنند. این نوع اظهارنظرها مانند این می‌ماند که من که مدرک مهندسی دارم، در خصوص سرطان اظهارنظر کنم؛ دوستان باید در حد جایگاه خودشان به موضوعات وارد شوند.

دنیامالی تاکید کرد: ترک در پوسته‌های بتونی اتفاق غیرمترقبه‌ای نیست و ممکن است در آینده نیز دیده شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چکه کردن این تونل که از زمان بهره‌برداری آن آغاز شده است، گفت: تونل توحید چکه می‌کرده و چکه هم خواهد کرد. وقتی تونلی در داخل شهر تهران با انواع و اقسام چاه‌های فاضلاب، قنات‌ها، آب‌انبارها و... احداث می‌شود، این نوع مشکلات را نیز دارد. اینکه ما بگوییم این تونل را واترپروف می‌کنیم که یک قطره آب هم از آن نیاید، حرف غیرکارشناسی زده‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: در تونل‌ها برای جلوگیری از بحث نفوذ آب، در لایه دوم و سوم تونل‌ها را واتراستاپ می‌کنند یا با تزریق، آب آن را مهار می‌کنند. همچنین بسیاری از شبکه‌ها که مورد شناسایی قرار می‌گیرند، در زیر یا بالای تونل به هم متصل می‌شوند تا آب در یک بخش دپو نشود.

دنیامالی با بیان اینکه لوله‌های مختلفی در لایه‌های تونل‌ها وجود دارد که ممکن است پوسیده یا شکسته شوند، گفت: چکه کردن تونل اتفاقی عادی است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در پاسخ به این پرسش که چرا تونل نیایش چکه نمی‌کند؟ گفت: بگذارید چند سالی بگذرد، این تونل هم چنین اتفاقات عادی برایش رخ می‌دهد. چکه کردن یک تونل به معنای داشتن مشکلات سازه‌ای نیست. در حال حاضر وقتی باران می‌آید، مشکلاتی در پل صدر ایجاد می‌شود که ربطی به سازه پل ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه چرا به جای تونل توحید، پل روگذر ایجاد نشد؟ گفت: باید روگذری احداث می‌کردیم که ۶ باند را جواب می‌داد. اگر کسی می‌تواند روگذر ۶ باند ایجاد کند، بگوید. همچنین در همه جای دنیا کار کارشناسی دقیقی برای ایجاد روگذر انجام می‌شود. ما در آن زمان باید کل واحدهای تجاری را خریداری می‌کردیم که اعتبار بالایی نیاز داشت. همچنین مشکل ترافیک، آلودگی هوا و صوتی نیز در منطقه ایجاد می‌کردیم. حقوق همسایگی و خانه‌هایی که ارزش اقتصادی‌شان به شدت کاهش پیدا می‌کرد نیز وجود داشت. وقتی یک پیشنهاد داده می‌شود باید کل مسائل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آن در نظر گرفته شود که در آن زمان ایجاد تونل، بهترین گزینه تشخیص داده شد.