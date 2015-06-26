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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی؛

۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار بیمه شده اصلی/ تفکیک شغلی بیمه شدگان

۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار بیمه شده اصلی/ تفکیک شغلی بیمه شدگان

بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال گذشته، ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۹۸ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از مجموع بیمه شدگان اصلی، ۹ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۳۵۸ نفر بیمه شده اجباری هستند.

از دیگر گروه های بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی می توان به بیمه شدگان اختیاری ۶۵۰ هزار و ۳ نفر، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد ۷۸۳ هزار و ۹۸۴ نفر و یک میلیون و ۵۹ هزار و ۵۴۴ نفر راننده در همین مدت اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، ۵۱۷ هزار و ۹۶۳ بافنده، ۶۶۵ هزار و ۵۰۱ نفر کارگر ساختمانی، ۱۶۸هزار و ۴۸۱ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۲۲۰ هزار و ۵۱۴ نفر بیمه شده توافقی و سایر گروه ها ۲۲ هزار و ۱۵۰ نفر به عنوان دیگر بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان استفاده می کنند.

کد مطلب 2787516
حبیب احسنی پور

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