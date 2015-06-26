۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار بیمه شده اصلی/ تفکیک شغلی بیمه شدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از مجموع بیمه شدگان اصلی، ۹ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۳۵۸ نفر بیمه شده اجباری هستند.

از دیگر گروه های بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی می توان به بیمه شدگان اختیاری ۶۵۰ هزار و ۳ نفر، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد ۷۸۳ هزار و ۹۸۴ نفر و یک میلیون و ۵۹ هزار و ۵۴۴ نفر راننده در همین مدت اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، ۵۱۷ هزار و ۹۶۳ بافنده، ۶۶۵ هزار و ۵۰۱ نفر کارگر ساختمانی، ۱۶۸هزار و ۴۸۱ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۲۲۰ هزار و ۵۱۴ نفر بیمه شده توافقی و سایر گروه ها ۲۲ هزار و ۱۵۰ نفر به عنوان دیگر بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان استفاده می کنند.