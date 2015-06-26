اسامی بازیکنان تیم فوتبال و والیبال دانشجویان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورسیاد از هفته آینده در کشور کره جنوبی آغاز می‌شود. بر این اساس اسامی ورزشکاران تیم ملی والیبال دانشجویان ایران به این شرح است: سعید شیرود قربانی، فرهاد پیروت، علی‌اصغر رزم‌فر، مصطفی شریفات، علیرضا مباشری دمنه، علیرضا نصر اصفهانی، رسول نجفی، حمیدرضا سوسن‌آبادی، پوریا فیاضی، جواد حسین‌آبادی، محمدرضا موذن و محمد فلاح.

پیمان اکبری سرمربی این تیم است و سعید رضایی به عنوان کمک مربی، مهرداد مهرانپور به عنوان آنالیزور، مهدی مقدم منش به عنوان سرپرست و محمود افشاردوست هم به عنوان مدیر در تیم دانشجویان کار می‌کنند.

تيم واليبال دانشجويان كشورمان در گروه B اين رقابت‌ها در كنار تيم‌هاي روسيه (قهرمان دوره قبل)، کانادا ، تایلند وسوئیس قرار دارد. البته تایلند از حضور در این بازیها انصراف داده و مسابقات این گروه احتمالا با یک تیم کمتر برگزار می‌شود.

همچنین اسامی نهایی تیم فوتبال دانشجویان هم به این شرح است: محمد کرمی باصری، علیرضا عسگری، علی احمدی، فرزین گروسیان، محمدحسین داوودی، هادی رمضانیان، هادی احمدی، خلیل هلالی، عباس سبحانی، علی ظهیری، سامان آقازمانی، وحید نصرتی، محمدحسین پورآقاملکی، صادق صالحی (رزرو)، علیرضا حیدری، معین میرابی، محمد ناصری، محمد اوسانی، کیانوش شجیع و سید علی فاطمی.

فرشاد کرمی هدایت تیم فوتبال دانشجویان را بر عهده دارد و علی اصغر قلاب دوز و شهرام حسنی هم کمک‌‌های وی هستند. تیم ملی فوتبال دانشجویان کشورمان در گروه C با تیم های ژاپن ، مالزی و برزیل همگروه است.