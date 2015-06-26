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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برای تیم ملی از مدیرعاملی استعفا می‌دهم/امیدوارم شخصیتمان حفظ شود

برای تیم ملی از مدیرعاملی استعفا می‌دهم/امیدوارم شخصیتمان حفظ شود

سرمربی تیم فوتسال امید ایران گفت: اگر کمیته فنی شرط گذاشته که مربیان ملی فعالیت باشگاهی نداشته باشند، از مدیرعاملی باشگاه صدرا استعفا می‌‌دهم.

محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرط کمیته فنی فوتسال مبنی بر عدم فعالیت مربیان ملی  در باشگاه‌ها، اظهار کرد: من مشکلی با این شرط ندارم و اگر کمیته فنی این شرط را گذاشته، از مدیرعاملی باشگاه صدرا استعفا می‌دهم. صدرا الان روی بستر مناسب قرار گرفته و بدون من هم کارش را می‌کند.

وی افزود: با این حال امیدوارم که شان و شخصیت سرمربی و کادر فنی تیم ملی حفظ شود.

سرمربی تیم امید همچنین درباره اینکه طبق اعلام کمیته فنی باید سرمربی تیم زیر ۱۷ سال باشد، گفت: آنچه که کمیته فوتسال به ما گفته، در سال ۲۰۱۷ مسابقات زیر ۲۱ سال آسیایی برگزار می‌شود. بازیکنانی که در استعدادیابی پیدا می‌کنیم، متولد سال ۷۴ و بالاتر هستند. به این ترتیب تا سال ۲۰۱۷ آنها ۲۱ ساله می‌شوند و مشکلی از این بابت نیست.

ناظم الشریعه ادامه داد: ما از مجموع استعدادیابی فوتسال می‌توانیم ۱۵۰ بازیکن به دست بیاوریم که خیلی از آنها متولد ۷۶ و ۷۷ هستند. به این ترتیب حتی می‌توانیم دو تیم تشکیل دهیم و پشتوانه خوبی داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: برای تورنمنت مشهد، کار را با همان بازیکنان قدیمی امید شروع کرده‌ایم و فقط چند بازیکن جدید اضافه کرده‌ایم. تغییر نسل در تیم امید به مرور انجام می‌شود و امیدوارم بازیکنانی که از رده سنی امید خارج می‌شوند، به تیم بزرگسالان وصل شوند.

کد مطلب 2787523

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