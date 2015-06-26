محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرط کمیته فنی فوتسال مبنی بر عدم فعالیت مربیان ملی در باشگاهها، اظهار کرد: من مشکلی با این شرط ندارم و اگر کمیته فنی این شرط را گذاشته، از مدیرعاملی باشگاه صدرا استعفا میدهم. صدرا الان روی بستر مناسب قرار گرفته و بدون من هم کارش را میکند.
وی افزود: با این حال امیدوارم که شان و شخصیت سرمربی و کادر فنی تیم ملی حفظ شود.
سرمربی تیم امید همچنین درباره اینکه طبق اعلام کمیته فنی باید سرمربی تیم زیر ۱۷ سال باشد، گفت: آنچه که کمیته فوتسال به ما گفته، در سال ۲۰۱۷ مسابقات زیر ۲۱ سال آسیایی برگزار میشود. بازیکنانی که در استعدادیابی پیدا میکنیم، متولد سال ۷۴ و بالاتر هستند. به این ترتیب تا سال ۲۰۱۷ آنها ۲۱ ساله میشوند و مشکلی از این بابت نیست.
ناظم الشریعه ادامه داد: ما از مجموع استعدادیابی فوتسال میتوانیم ۱۵۰ بازیکن به دست بیاوریم که خیلی از آنها متولد ۷۶ و ۷۷ هستند. به این ترتیب حتی میتوانیم دو تیم تشکیل دهیم و پشتوانه خوبی داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: برای تورنمنت مشهد، کار را با همان بازیکنان قدیمی امید شروع کردهایم و فقط چند بازیکن جدید اضافه کردهایم. تغییر نسل در تیم امید به مرور انجام میشود و امیدوارم بازیکنانی که از رده سنی امید خارج میشوند، به تیم بزرگسالان وصل شوند.
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