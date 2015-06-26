تشریح جزئیات دریافت غیرحضوری فیش حقوقی مستمری بگیران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آتشی با اشاره به فراهم شدن امکان دریافت فیش حقوقی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از اواخر سال ۹۳ اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر شاهد استقبال مستمری‌بگیران از این سامانه بودیم و امروز خواسته دیگر این عزیزان مبنی بر دریافت احکام مستمری آنان نیز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران زمینه‌ساز آسایش و راحتی بیشتر برای آنان است، گفت: با گسترش خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، دیگر نیازی به تردد و حضور در واحدهای اجرایی سازمان نخواهد بود و بازنشستگان عزیز می‌توانند فیش حقوقی و احکام بازنشستگی خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی تأمین به نشانی www.tamin.ir در قسمت فیش حقوقی دریافت و چاپ کنند.

به گفته آتشی، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌توانند پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان و انتخاب سامانه فیش حقوقی و احکام مستمری با وارد کردن شماره ملی، شماره مستمری و رمز عبور که شماره سریال ۶ رقمی شناسنامه است وارد سامانه دریافت احکام و فیش حقوقی شوند.

وی به مستمری‌بگیران توصیه کرد که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام کنند.

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، تفاوت موجود بین ارقام درج شده در احکام مستمری و فیش حقوقی را ناشی از کسورات قانونی بازنشستگان اعلام کرد و افزود: کسر ۲ درصد برای هزینه درمان بازنشستگان و خانواده آنان بر اساس ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، اقساط وام‌های دریافت شده توسط مستمری بگیران، حق عضویت کانون‌های بازنشستگی و همچنین مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی از جمله کسورات قانونی مستمری‌بگیران است.