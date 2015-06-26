به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مدیران این مجموعه، این تصمیم را پس از آن گرفتند که مشخص شد تهیه کنندگان این سریال، جزئیاتی درباره برده داری یکی از نیاکان بن افلک، بازیگر و کارگردان آمریکایی را در یکی از قسمت‌ها حذف کرده اند.

بر اساس نتیجه تحقیق روی یکی از قسمت های این سریال که اکتبر پارسال پخش شد، بن افلک در خصوص حذف جزئیاتی درباره یکی از نیاکانش که برده‌دار بوده است، با تهیه کنندگان مذاکره کرده است.

پی بی اس گفته است تصمیم دارد یک حقیقت یاب و یک نَسَب‌شناس مستقل را برای این برنامه استخدام کند.

پی بی اس با ادامه تحقیقات خود، به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان، اصول و معیارهای شبکه را نقض کرده اند چرا که اجازه داده‌اند بن افلک بر این برنامه تاثیر نامناسب بگذارد. همچنین تهیه کنندگان، پی بی اس را از تلاش‌های افلک برای تاثیرگذاری بر محتوای برنامه بی خبر گذاشته بودند.

مدیران این شبکه گفته‌اند تا زمانی که مطمئن نشوند اصول ادیتوریالی به سطحی قابل اطمینان رسیده، ساخت فصل چهارم را سفارش نخواهد داد.

خبر برده‌داری یکی از نیاکان بن افلک نخستین بار پس از هک شدن ایمیل های شرکت سونی علنی شد. در جریان هک شدن ایمیل های شرکت سونی، مشخص شد ایمیل هایی میان هنری لوییس گیتس جونیور، استاد دانشگاه هاروارد و مجری این برنامه و مایکل لینتون، مدیر عامل شرکت سونی در این زمینه رد و بدل شده است.