به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند بخش‌های مختلف نمایشگاه مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است اما با این حال مشاهدات میدانی حکایت از آن دارند که بخش «حجاب و عفاف» در صدر این توجهات و بازدیدها قرار گرفته و بعد از افطار، ساعات شلوغ را تا پایان نیمه‌شب می‌گذراند.

بازدیدکنندگان با حضور در این بخش از تولیدات و مدل‌های مختلف حجاب و عفاف اعم از چادر، چادر نماز، سابق دست، پارچۀ چادری، روسری، مقنعه و ... بازدید کرده و نسبت به خرید اقدام می‌کنند.

نکته قابل توجه در این بخش آن که علاوه بر تنوع متعدد محصولات و مدل‌ها، اجناس و کالاهای ارائه شده در این بخش نسبت به قیمت بازار با تخفیف قابل توجهی ارائه می‌شوند.

با گذشت حدود یک هفته از آغاز نمایشگاه قرآنی «شب‌های نورانی مصلی» که سعی دارد ترویج‌کننده تجربۀ جدیدی از سبک زندگی دینی میان مخاطبان خود باشد، به نظر می‌رسد این نمایشگاه از سوی شهروندان تهرانی مورد استقبال قرار گرفته است.

با نزدیک شدن به لحظات اذان مغرب و افطار، خانواده‌ها و شهروندانی تهرانی به صورت خانوادگی عازم مصلای امام خمینی(ره) تهران شده و ضمن حضور در نمایشگاه و بازدید از بخش‌های مختلف آن در محیطی آرام و دل‌نشین و خانوادگی، روزۀ خود را افطار می‌کنند.

نمایشگاه قرآنی «شب‌های نورانی مصلی» تا ۲۳ ماه رمضان از ساعت ۱۸ الی ۱ بامداد میزبان بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان است.