به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله راحتی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از راه اندازی باغ متبرک قرآن در اراضی عباس آباد خبر داد و گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته باغ متبرک قرآن به مرکز پژوهشی قرآنی جهان تشییع تبدیل می شود و تهران به عنوان ام القرای شیعه میزبان این مرکز بین المللی خواهد بود.

راحتی از جانمایی این مرکز در مجاورت بوستان مادران خبر داد و افزود: پس از پروژه چندین ساله مطالعات مفهومی باغ متبرک قرآن در شهرداری تهران، کتابی از برنامه های پیش بینی شده برای این مرکز منتشر و در اختیار قاریان، استادان قرآنی، حوزه علمیه و مفسران قرآن قرار می گیرد تا نظرات آنها درباره این مرکز جمع و احصا شود.

وی در باره زمان اجرایی شدن این پروژه گفت: سیر مطالعاتی مرکز مطالعات قرآنی جهان تشیع به پایان رسیده ولی به علت اینکه سیاست شهرداری تهران بر این ست که ابتدا پروژه های نیمه تمام به پایان برسد، فعلا بحث اجرایی آن مطرح نشده است؛ این پروژه ای نه شهری و فراشهری بلکه بین المللی ست.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ۶۰ درصد نمایشگاه قرآن امسال در باغ کتاب تهران برگزار می شود، گفت: از همین رو شرکت توسعه حساسیت ویژه ای برای تامین زیرساختهای برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن دارد که امیدواریم به بهترین نحو خدمات رسانی صورت پذیرد.

راحتی از آماده شدن زیرساخت های پروژه باغ کتاب همزمان با مهر امسال برای بهرده برداری خبر داد و گفت: اما بحث مهمی که اینجا وجود دارد به ورود ناشرین مربوط می شود، از این رو برنامه ریزی های صورت گرفته، فضاهای مورد نیاز ناشران به آنها تحویل داده می شود. همچنین مسئله دیگر مربوط به این است که ناشران چه زمانی خود را تجهیز کنند و البته برنامه ریزی هایی که برای افتتاح رسمی با حضور مخاطبان کتاب باید انجام شود.

وی بر ضرورت برگزاری نمایشگاه های دایمی در باغ کتاب تاکید و گفت: باغ کتاب، نمایشگاه دایمی کتاب است لذا با راه افتادن این نمایشگاه بخشی از ترافیک جمعیتی نمایشگاه بین المللی کاسته می شود.