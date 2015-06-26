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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

به صورت بدون آزمون ؛

دانشگاه تبریز از سایر دانشگاهها دانشجوی ممتاز می پذیرد

دانشگاه تبریز از سایر دانشگاهها دانشجوی ممتاز می پذیرد

دانشگاه تبریز از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر از سایر دانشگاههای کشور به صورت بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

​​به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مرحله دوم پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد.

بر اساس این فراخوان دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و سایر دانشگاههای کشور که واجد شرایط «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» هستند، می توانند در تمامی رشته ها و گرایش های موجود دانشگاه تبریز در این دوره ثبت نام کنند.

داوطلب متقاضی از دانشگاه تبریز باید جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشدداوطلب متقاضی از سایر دانشگاههای کشور (اعم از دولتی، پیام نور، آزاد، پردیس،جامع علمی کاربردی و ....) باید رتبه اول دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

حائزین شرایط می توانند درخواست خود را با تکمیل فرمها و مدارک ذیل از تاریخ ۳ تیر تا آخر وقت ادرای ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۴ به آدرس تبریز - دانشگاه تبریز - گروه حمایت از استعدادهای درخشان (مستقر در ساختمان کتابخانه مرکزی) - کد پستی ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱ ارسال کنند. 

بر اساس آیین نامه، دانشگاه از پذیرش مدارک دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معذور است و  پذیرش دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی و غیره به شرط رتبه اولی انجام خواهد شد.

مطابق آیین نامه یاد شده، دانشجویانی که طول تحصیل آنان بیشتر از  ۸ نیمسال بوده و از زمان فارغ التحصیلی شان بیشتر از یک ترم گذشته باشد مجاز به استفاده از این فراخوان نیستند و دانشجویان دانشگاه تبریز که جزو ۱۰ درصد کلاس بوده و قبلا مدارک خود را ارسال کرده اند از ارسال مجدد مدارک خوداری کنند.

کد مطلب 2787544
زهره بال

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