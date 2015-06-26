دانشگاه تبریز از سایر دانشگاهها دانشجوی ممتاز می پذیرد

​​به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مرحله دوم پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد.

بر اساس این فراخوان دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و سایر دانشگاههای کشور که واجد شرایط «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» هستند، می توانند در تمامی رشته ها و گرایش های موجود دانشگاه تبریز در این دوره ثبت نام کنند.

داوطلب متقاضی از دانشگاه تبریز باید جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد. داوطلب متقاضی از سایر دانشگاههای کشور (اعم از دولتی، پیام نور، آزاد، پردیس،جامع علمی کاربردی و ....) باید رتبه اول دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

حائزین شرایط می توانند درخواست خود را با تکمیل فرمها و مدارک ذیل از تاریخ ۳ تیر تا آخر وقت ادرای ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۴ به آدرس تبریز - دانشگاه تبریز - گروه حمایت از استعدادهای درخشان (مستقر در ساختمان کتابخانه مرکزی) - کد پستی ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱ ارسال کنند.

بر اساس آیین نامه، دانشگاه از پذیرش مدارک دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معذور است و پذیرش دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی و غیره به شرط رتبه اولی انجام خواهد شد.

مطابق آیین نامه یاد شده، دانشجویانی که طول تحصیل آنان بیشتر از ۸ نیمسال بوده و از زمان فارغ التحصیلی شان بیشتر از یک ترم گذشته باشد مجاز به استفاده از این فراخوان نیستند و دانشجویان دانشگاه تبریز که جزو ۱۰ درصد کلاس بوده و قبلا مدارک خود را ارسال کرده اند از ارسال مجدد مدارک خوداری کنند.