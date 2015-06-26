تسهیل بازدید از نمایشگاه قرآن با اختصاص حمل و نقل عمومی ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن که در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به همکاری مناسب شهرداری تهران با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این دوره نمایشگاه قرآن گفت: سال گذشته نیز باغ موزه برای برگزاری نمایشگاه قرآن درنظر گرفته شد، ولی امسال امکانات بهتر و مناسب تری پیش بینی شده که فضا را به ویژه با توجه به بلندی روزهای ماه مبارک رمضان به طور شایسته ای طراحی کرده و زمان قبل و بعد از افطار را به فرصت مناسبی برای دیدن از نمایشگاه و تفرج شهروندان تبدیل کرده است.

قالیباف با اشاره موقعیت مناسب مکانی و سهولت شهروندان در دسترسی به نمایشگاه بیست و سوم قرآن گفت: امسال همچنین امکانات بهتری برای دسترسی شهروندان تهرانی با توجه به وجود دو ایستگاه مترو شهید حقانی و شهید همت به نمایشگاه فراهم شده و از همین جا از تمامی شهروندان و خانواده ها برای بازدید از نمایشگاه دعوت می کنم.

به گفته شهردار تهران از میدانهای اصلی شهر نیز اتوبوسهایی به مقصد بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن در نظرگرفته شده است.

وی افزود: امیدوارم از ماه مبارک رمضان که ماه برکت و مغفرت و رحمت است به گونه ای استفاده کنیم که برکات آن در طول سال همراه ما باشد؛ ماه رمضان را ماه مبدا در نظر نگیریم بلکه ماه مقصد بدانیم و افق مان را با مسائل الهی و نماز و روزه تنظیم بکنیم؛ امیدوارم این فرهنگ در طول سال پیش برود و بتوانیم با عمل صالح و تقوا، زیست بهتر اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و در یک کلام عبادت خالقمان را به درستی انجام دهیم و یک زندگی مومنانه داشته باشیم.