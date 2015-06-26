اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال برای دیدار با ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی والیبال ایران و لهستان ساعت ۲۱ روزهای جمعه و یکشنبه پنجم و هفتم تیرماه در چارچوب هفته هفتم لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به مصاف یکدیگر می روند.

سرمربی تیم ملی والیبال لهستان اسامی ۱۴ بازیکن خود را برای دو دیدار برابر ایران اعلام کرد که به قرار زیر است:

پیوتر نواکوفسکی، یاکوب یَرُش، بارتُش کورک، آندری ورونا، فابیان دیژیزگا، گیژِگُش وُماچ، میخائیل کوبیاک، پیوتر گاسِک، پاوِل زاتُرسکی، مارچین مُزدُنِک، ماتئوش میکا، رافال بوشِک، بارتُش بِدنُرش و ماتئوش بیئِنیئِک.

تیم ملی والیبال لهستان در حال حاضر با شش پیروزی و ۱۶ امتیاز در رتبه دوم جدول گروه B سطح یک لیگ جهانی است و ملی پوشان ایران نیز با چهار پیروزی و ۱۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارند.

برنامه دو دیدار ایران و لهستان در هفته هفتم لیگ جهانی به قرار زیر است:

جمعه، پنجم تیرماه:

ایران – لهستان - تهران، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، ساعت ۲۱

داور اول: جعفر علی از بحرین و داور دوم: اندرسون کاکادور از برزیل

یکشنبه، هفتم تیرماه:

ایران - لهستان - تهران، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، ساعت ۲۱ (یازدهم رمضان)

داور اول: اندرسون کاکادور از برزیل و داور دوم: جعفر علی از بحرین