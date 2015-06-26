رشد ۴۹درصدی تهدیدات موبایلی/ آمریکا درصدر تولید صفحات جعلی وب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر اعلام کرد: تهدیدات امنیتی ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۵ و مقایسه آن با ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ از سوی شرکت امنیتی مک آفی بررسی شده است.

رشد ۴۹ درصدی تهدیدات موبایلی

تعداد کلی نمونه بدافزارهای تلفن همراه از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ تا سه ماهه اول ۲۰۱۵ حدود ۴۹ درصد رشد داشته است. براین اساس در این باره زمانی بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار بدافزار موبایلی جدید شناسایی شده البته تعداد کل این بدافزارها در همین بازه زمانی در مجموع حدود ۷ میلیون در کل جهان است.

نمودارهای روند صعودی تعداد بدافزارهای موبایل

کاهش تهدیدات بدافزاری

در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ تعداد بدافزارهای جدید کاهش یافته است. این تعداد در سه ماهه چهارم ۲۰۱۴ افزایش ناگهانی داشت اما در سه ماهه اول به سطح عادی خود بازگشت.

در این بخش حدود ۴۸ میلیون بدافزار جدید شناسایی شده است و تعداد کل نرم افزارهای مخرب به ۴۰۰ میلیون بدافزار رسیده است.

نمودار تعداد بدافزارها

با توجه به نتایج آزمایشگاه مک آفی، تعداد بدافزار zoo از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ تا سه ماهه اول سال ۲۰۱۵، حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. در حال حاضر ۱۴ میلیون نمونه از این بدافزار شناسایی شده است.

تهدیدات وب بدون تغییر

در بخش تهدیدات وب ، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ تعداد آدرس های URL مشکوک جدید به دلیل افزایش آدرس های URL مخفف شده مخرب افزایش یافت. در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵، افزایش یکسانی را شاهد بوده ایم اما به دلیل آدرس های URL مخفف شده مخرب نبوده و دلیل آن همچنان نامعلوم است.

در این بخش تعداد کل تهدیدات مشکوک آدرسهای اینترنتی حدود ۳۰ میلیون بوده که در این بازه زمانی شمال آمریکا با ۵۲ درصد بیشترین تهدیدات و استرالیا و آفریقا هر کدام با یک درصد کمترین تهدیدات را به خود اختصاص داده اند. در این رده بندی آسیا ۱۵ درصد تهدیدات وب را در اختیار دارد.

در این بخش کشور آمریکا با بیش از ۵۳ درصد و پس از آن کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، هلند، کانادا، روسیه وبرزیل بیشترین تولیدکنندگان صفحات جعلی (فیشینگ) هستند.

نمودار آماری صفحات جعلی وب

تهدیدات هرزنامه ای برای صنایع دارویی

در بخش تهدیدات ایمیل و شبکه در سه ماهه اول ۲۰۱۵، بات نت های snowshoe، Festi و Darkmailer۲ در صدر جدول قرار گرفتند. بات نت Slenfbot که ارسال کننده فراگیر هرزنامه است به دلیل حمله به صنایع دارویی، سرقت اطلاعات کارت های اعتباری و استفاده از ابزارهای مهندسی اجتماعی در مقام نخست قرار گرفته است.

در بخش تهدیدات ایمیلی و اسپم نیز، بررسی ها نشان می دهد که اسپم ها از ایمیل های واقعی پیشی گرفته اند.

بیشترین حملات بات نت نیز به آمریکا، اکراین و الجزایر اختصاص داد.

نمودار آماری ایمیلهای جعلی

در بخش حملات ایمیلی، حملات مبتنی بر SSL هم چنان ادامه دارد، اگرچه نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ تاحدی کاهش یافته است. این کاهش به دلیل به روز رسانی کتابخانه SSL است که بسیاری از آسیب پذیری هایی که تا پیش از این مورد سوء استفاده قرار می گرفتند را اصلاح کرده است. اما تهدیدات Shellshock همانند سال گذشته هم چنان شیوع دارد.

نمودار تهدیدات ایمیلی از نوع SSL