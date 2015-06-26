رقابت های سیاسی را به دشمنی تبدیل نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در همایش حزب مردم سالاری به عنوان حق الناس که در هتل المپیک تهران برگزار شد، با بیان اینکه سالی که می گذرانیم بسیار حساس است و دو انتخابات پیش رو داریم و باید خود را آماده کنیم اظهار کرد: اولین مسئله برنامه ریزی برای حضور فعال مردم است یعنی همه مسئولین و احزاب لازم است تلاش کنند زمینه ای فراهم شود تا حضور حداکثری در انتخابات را شاهد باشیم.

وی افزود: اگر اقتدار و عزت نظام با ملت را می خواهیم باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنیم.

منتجب نیا تصریح کرد: برخی به رای مردم، حق الناس و جمهوریت اعتقاد ندارند و امروز با یک سلسله افرادی روبرو هستیم که مردم را قبول ندارند و خود را جای مردم گذاشتند و هیچ تلاشی برای حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات نمی کنند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه جای تعجب و تاسف است که برخی رسانه ها به افرادی که جمهوریت را قبول ندارند میدان می دهند، گفت: اسلامیت این افراد اسلامیتی نیست که امام (ره) به آن معتقد بودند.

وی خاطرنشان کرد: اندیشه هایی که امروز از صدا و سیما پخش می شود با اندیشه امام ۱۸۰ درجه مغایرت دارد. امروز احیانا اگر کسی شعار عوضی بدهد می گویند اقدام علیه امنیت کشور کرده است اما آن آقایی که گوشه ای نشسته است و قلم روی همه بافته های امام می کشد و اسلامی را معرفی می کند که به داعش و طالبان می رسد در مظان اتهام نیست.

منتجب نیا گفت: این افراد امروز تبدیل به تئوریسین حق الناس می شود.

قائم مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد: من متاسفم و تعجب می کنم نسبت به برخی بزرگان که با این تفکرات مرتجعانه مخالف هستند اما به آنها میدان می دهند. من تاسف می خورم از بعضی بزرگان که با اندیشه عده ای مداحان فاسد، بی تقوا، هتاک و مرتجع مخالفند اما نمی دانم چطور و چرا به آنها میدان می دهند.

وی اظهار کرد: واقعا باید تاسف خود را از درگاه خدای متعال عرضه کنیم که تریبیون های مقدس ما وسیله ای برای نشر تفکرات ارتجاعی و اندیشه های ضد ملی و ضد اسلامی بشود. شما مشاهده کردید که این افراد در تشییع جنازه شهدا چه کردند در همین شب های قدر خواهید دید که وقتی مردم دست ها را بلند می کنند و العفو، العفو می گویند این عده به بزرگان انقلاب فحاشی و هتاکی می کنند.

منتجب نیا تاکید کرد: من تعجبم از بزرگان کشور است که چرا اجازه می دهند این گونه با اسلام بازی کنند و تعجبم از مردمی است که در این مجالس می نشینند و سکوت می کنند. باید همه تلاش کنیم زمینه ای برای حضور مردم فراهم شود که یکی از عوامل ایجاد این بستر اعتمادسازی است.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه تصریح کرد: اینکه برخی بزرگان خط و نشان می کشند و می گویند چنین و چنان می کنیم و اگر کسانی که بوی فتنه به مشام آنها خورده باشد و یا کسانی که ساکت بوده باشند را رد صلاحیت می کنیم در واقع برای مردم خط و نشان می کشند. ما قانون داریم و باید به حکم قانون عمل کنیم.

وی گفت: این خط و نشان کشیدن ها باعث این می شود که نیروهای مردمی جرات ندارند وارد صحنه شوند؛ چراکه ممکن است زمانی رد صلاحیت شوند. آیا این اقدامات در شرایط فعلی به صلاح مملکت است؟

منتجب نیا ادامه داد: عقل سیاسی نظام امروز می خواهد همه دست به دست هم دهیم و این نظام را حفظ و خطرات و تهدیدات را دفع کنیم و ننشینیم نیروهای نخبه و عصاره های ملت را یکی پس از دیگری تهدید بکنند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به جلسه رئیس جمهور با دبیران کل احزاب و چهره های سیاسی اظهار کرد: شب گذشته آقای رئیس جمهور اتفاق خوبی را رقم زد و جریان های سیاسی کشور را دعوت کرد همه صحبت کردند و تمام نمایندگان جریان ها اصرار داشتند که امروز همه باید دست به دست هم دهیم و دیگر جای این نیست که بخواهیم رقابت های سیاسی را به دشمنی تبدیل کنیم بلکه باید زمینه را برای وحدت و انسجام ملی فراهم سازیم.