خاصیت کلم بروکلی در مقابله با هوای آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پژوهش تیم تحقیقاتی دانشگاه جان هاپکینز بلومبرگ واقع در ایالت مریلند آمریکا، آب کلم بروکلی موجب تخلیه سریع ترکیبات سرطانزا که در اثر آلودگی هوا در بدن تجمع کردند، میشود.
کلم بروکلی سرشار از سولفورافان و گلوکورافانین است که فواید بسیاری دارد و به غیر از تخلیه سموم سرطانی، موجب کاهش وزن نیز میشود.
«جان گروپمن» یکی از اعضای تیم تحقیق در این باره میگوید: «آلودگی هوا یک مشکل پیچیده و فراگیر در بهداشت عمومی است؛ علاوه بر راهحلهای مهندسی برای کاهش تولید گازهای گلخانهای، باید دانستههای علمی خود را نیز جهت پیشگیری از ابتلا به بیماریهای سخت مانند سرطان، به صورت یک رژیم غذایی مناسب و درست در اختیار مردم جهان بگذاریم.»
این تیم تحقیقاتی، طی 12 هفته 291 داوطلب چینی را مورد بررسی قرار دادند، تمام این داوطلبان از کشاورزان ساکن در 50 کیلومتری شانگهای که منطقهایی صنعتی و آلوده است بودند.
آنها داوطلبان را به دو گروه تقسیم کردند؛ به یک گروه آب آشامیدنی استریل، آب آناناس و آب لیمو دادند و به گروه دیگر هر روز نصف لیوان پودر کلم بروکلی که در آب حل شده بود، دادند.
اثرات این آزمایش روزانه توسط محققان مشاهده میشد و آنها متوجه شدند گروه دوم با نوشیدن آب کلم بروکلی حدوداً 61 درصد بنزن که موجب تحریک ریهها میشود را دفع میکردند.
نتیجه تحقیقات توسط «توماس کنسلر» که در این تحقیقات شرکت داشت به این صورت بیان شد: «این مطالعه نشان میدهد کلم بروکلی به غیر از تضمین سلامت شخص موجب لاغری، سم زدایی و خارج شدن سریع ترکیبات سرطانی از بدن میشود.»
نظر شما