رویکرد پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی/توصیه به بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در هفمین روز از ماه مبارک رمضان در یک مراسم افطاری میزبان فرزندان شبه‌ خانواده بهزیستی بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه این ضیافت ضمن قدردانی از زحمات مسئولان و کارکنان خدوم سازمان بهزیستی در راستای خدمت‌رسانی به اقشار محروم و ضعیف جامعه و همچنین خوش‌آمدگویی به فرزندان شبه‌خانواده بهزیستی، گفت: بهزیستی بر رویکرد پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید دارد و باید این مسئله جدی گرفته شود؛ چراکه پیشگیری با علوم جدید و اطلاعات کنونی بسیار آسان است اما برای رسیدن به مطلوب، نیازمند حرکت سیستماتیک هستیم.

وی نسبت به افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی اظهار تاسف کرد و افزود: بهزیستی باید در خصوص مشاغل جامعه هدف فکری کند تا روحیه آنها تحت تاثیر اشتغال، آسیب‌رسانی را در فرد کم کند و دز این مسیر می‌توان از پتانسیل و ظرفیت دانشجویان نیز استفاده کرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی وظیفه هر انسانی است، یادآور شد: این امر نیازمند فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی است تا مردم از حس انسان‌دوستی خود بیشتر استفاده کنند؛ همچنین اطباء و متخصصین آماده هستند برای زکات دانش خود همراه با بهزیستی مقوله پیشگیری را دنبال کنند.