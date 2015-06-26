وقوع ۳ فقره تصادف فوتی در زنجان

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دیشب ساعت ۲۱ در محور زنجان به خرمدره برخورد دو دستگاه خودرو پیکان و کامیون منجر به فوت دو نفر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را بی‌احتیاطی پیکان و عدم رعایت فاصله عرضی در حین سبقت اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان، همچنین در ادامه از وقوع یک فقره تصادف دیگر در محور زنجان به تبریز خبر داد و گفت: در این تصادف برخورد دو دستگاه سمند و پژو منجر به یک فقره فوت و نیز مجروح شدن یک نفر شد.

سرهنگ شیرمحمدی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو عنوان کرد.

وی تصریح کرد: از آغاز سال‌جاری تاکنون علت اصلی بیشتر تصادفات به علت سبقت غیرمجاز و نیز سرعت غیرمجاز بوده است.