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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

سبقت غیر مجاز حادثه آفرید؛

وقوع ۳ فقره تصادف فوتی در زنجان

وقوع ۳ فقره تصادف فوتی در زنجان

زنجان - رئیس پلیس راه استان زنجان، از وقوع سه فقره تصادف فوتی در جاده‌های استان زنجان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دیشب ساعت ۲۱ در محور زنجان به خرمدره برخورد دو دستگاه خودرو پیکان و کامیون منجر به فوت دو نفر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را بی‌احتیاطی پیکان و عدم رعایت فاصله عرضی در حین سبقت اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان، همچنین در ادامه از وقوع یک فقره تصادف دیگر در محور زنجان به تبریز خبر داد و گفت: در این تصادف برخورد دو دستگاه سمند و پژو منجر به یک فقره فوت و نیز مجروح شدن یک نفر شد.

سرهنگ شیرمحمدی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو عنوان کرد.

وی تصریح کرد: از آغاز سال‌جاری تاکنون علت اصلی بیشتر تصادفات به علت سبقت غیرمجاز و نیز سرعت غیرمجاز بوده است.

 

 

کد مطلب 2787577

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