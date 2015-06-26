حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مالی باشگاه پرسپولیس و انتخاب اسپانسر جدید برای باشگاه اظهار کرد: فعلا چند اسپانسر برای حضور در پرسپولیس اعلام آمادگی کرده‌اند. باید جلسه هیات مدیره تشکیل شود تا درباره این موضوع تصمیم گیری شود.

وی درباره زمان تشکیل جلسه هیات مدیره، تصریح کرد: فعلا که منتظریم تا ما را خبر کنند و زمان خاصی تعیین نشده است.

عضو هیات مدیره در پاسخ به این سئوال که «منابع مالی باشگاه برای جذب بازیکن از کجا تامین شده است؟» خاطرنشان کرد: همه باشگاه‌ها شرایط یکسانی دارند. اینطور نیست که بقیه باشگاه‌ها پول داشته باشند و ما نداشته باشیم. با این حال استقلال و پرسپولیس به خاطر داشتن تماشاگران بیشتر، شرایط خاصی دارند و حساسیت روی آنها بیشتر است.

گرشاسبی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از منابع مالی ما از درآمدمان در سازمان لیگ و بخشی هم از طریق اسپانسر تامین می‌شود تا اسپانسر جدید مشخص شود. با انتخاب اسپانسر، ۸۰ درصد مشکلات ما حل خواهد شد.

وی درباره فعالیت استقلال در نقل و انتقالات و اینکه باشگاه رقیب از پرسپولیس جلوتر است، تصریح کرد: من این را قبول ندارم. شرایط استقلال و پرسپولیس فرقی نمی‌کند. پرسپولیس بیشتر بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کرده است. ۱۸ بازیکن پرسپولیس از فصل قبل مانده‌اند و برانکو هم به دنبال چند بازیکن جدید دیگر است.

عضو هیات مدیره پرسپولیس یادآور شد: برانکو چهار بازیکن داخلی درخواست کرده است که تا فردا یا پس فردا تکلیف آنها مشخص می‌شود. دو بازیکن خارجی هم مدنظر هستند که رایزنی با آنها ادامه دارد.

گرشاسبی در پاسخ به سئوالی مبنی بر منتفی شدن حضور دو بازیکن کُروات مدنظر برانکو در پرسپولیس، اظهار کرد: هنوز کاملا منتفی نشده است. آنها رقم‌های نجومی پیشنهاد دادند که رایزنی با این بازیکنان برای کم کردن قیمت ادامه دارد. قیمت‌ها باید با توجه به شرایط فعلی، منطقی باشد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در پایان درباره حضور همزمانش در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و در واکنش به انتقاداتی مبنی بر دو شغله بودنش گفت: اینطور نیست چون حضورمان در پرسپولیس عملیاتی نیست. حضور ما در پرسپولیس فکری است و نهایتا هفته‌ای یک یا دو جلسه هیات مدیره داشته باشیم. به نظرم زیاد آسیبی نمی‌رساند و بیشتر انرژی و تمرکز من روی ورزش استان تهران است.