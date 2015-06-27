سایت قرآنی چندزبانه برای آشنایی عمیق جوانان با مفاهیم قرآنی است

مرضیه یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با هدف آشنایی عمیق جوانان و بزرگسالان مسلمان داخل و خارج کشور با مفاهیم و آیات قرآن کریم نسبت به راه اندازی سایت پژوهشی و قرآنی اقدام کرده اظهار داشت: این سایت که هفت ماه از راه اندازی آن می گذرد علاوه بر مجهز بودن به زبان فارسی، به تازگی به زبان های عربی و انگلیسی مجهز شده و بخش زبان فرانسه آن نیز در حال تکمیل است.

وی با اشاره به وجود ۱۵اثر قرآنی که ۱۲ اثر آن چاپ شده است، افزود: این سایت شامل بخش‌‌های متنوعی نظیر تفسیر صوتی و تصویری برخی سوره های قرآن همچون سوره نور به سه زبان و معرفی سوره مبارکه یاسین به روش تفسیر، معرفی کتاب و کلیپ‌های آموزشی به روش تلخیصی و ابتکاری است.

این پژوهشگر قرآنی که همسر شهید حاج محمدحسین درفشی است با بیان اینکه فیلم زندگی نامه این شهید بزرگوار نیز در سایت قرار دارد، گفت: از آثار منتشر شده در این سایت، شش اثر سه زبانه و دو اثر به دو زبان ترجمه شده است.

یزدی افزود: همچنین ۱۱ اثر قرآنی و تربیتی در حیطه ادبیات کودکان با هدف آموزش «بسم الله الرحمن الرحیم» به کودکان چهار تا شش ساله در سایت قرار گرفته که آخرین اثری که برای این گروه سنی روانه بازار شده «آقا فیله میخواد بره مدرسه» نام دارد.

وی با تاکید بر این نکته که این آثار حاصل ۳۰ سال تلاش و تجربه وی در مراکز آموزش عالی تهران و همدان است، ادامه داد: امیدوارم آثار این سایت با استقبال مواجه شود که البته تاکنون به فضل الهی اینگونه بوده است.

پژوهشگر قرآنی و استاد بازنشسته دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه وی به عنوان نویسنده برگزیده و ممتاز پنجمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در سال ۸۶ انتخاب شده، افزود: همچنین در سه دهه اخیر به عنوان نویسنده نمونه استان همدان و رتبه سوم رشته پژوهش های دینی اساتید کشوری در سال ۸۶ انتخاب شدم.

یزدی به وجود دو جلد تفسیر به روش موضوعی در بین آثار که جلد اول آن در مدت سه ماه به چاپ رسیده اشاره و عنوان کرد: این تفسیر از تفاسیر شیعی قرن ۱۴ محسوب شده و به منظور حفظ روان آیات قرآن و تثبیت آن برای حافظان قرآن کریم مناسب تشخیص داده شده است.

وی یادآور شد: خانواده های علاقمند می توانند با مراجعه به این سایت در فضای مجازی با آثار بیشتری در این حوزه آَشنا شوند.