«راث کالینز» جایزه تصویرگری کتاب کودک اسکاتلند را به خانه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایوینیگ تایمز، این تصویرگر کتاب کودک به خاطر خلق آثاری هیجان انگیز در کتاب «ربات شورشی» موفق به دریافت این جایزه شده است. هئیت داوران این جایزه امسال در بخش تصویرگری کتاب کودک، بر عهده کودکان و خردسالان بود که مخاطبان اصلی این آثار بوده است.
از این نویسنده و تصویرگر تا امروز بیش از 100 عنوان کتاب برای گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده و آثارش در بیش از 20 کشور منتشر و مخاطبان خاص خود را دارد.
راث کالینز درباره این داوری میگوید: دریافت این جایزه از دو جهت برایم مهم است. جایزه تصویرسازی کتاب کودک جایزه مهمی در اسکاتلند است و از سوی دیگر داوران آن را مخاطبان اصلی این قسم کتابها انجام دادهاند. رای آنها برای من خیلی ارزش دارد و خوشحالم که کتابم مورد توجهشان قرار گرفته است.
وی درباره اقبال اثرش در میان گروه سنی کودک میگوید: یکی از برنامههای من در طول سال که تقریباً هر ماه به آن میپردازم حضور پیدا کردن در مدارس است، از نزدیک با بچهها صحبت میکنم، در جشنها و جشنوارههایی که در حوزه کتاب برگزار میکنند شرکت میکنم به ویژه در جلسات کتابخوانیشان. این کار خیلی هیجان انگیز است و از این مکالمات دریچههایی به روی من گشوده میشود که باور نکردی است.
کالینز با اشاره به این مطلب میگوید: نمیدانم گفتن این حرف چه حسی ایجاد کند اما من از اینکه یک جا بنشینم و ایدههایم را روی کاغذ بیاورم بیزارم این کار تهوع آور است. در پویایی و حرکت است که میتوان اثری پویای خلق کرد. به همین دلیل است که بچهها تصویرسازیهای مرا دوست دارند و از تماشای آن لذت میبرند. شاید رمز موفقیت من همین باشد.
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