تامین هزینه های درمان ۱۱۰ کودک مبتلا به بیماری های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح‌ناز رافع در مراسم باران مهربانی که شب گذشته در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای تامین کمک هزینه های درمانی کودکان مبتلا به بیماری های خاص برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح ملی باران مهربانی در ماه مبارک رمضان، اعلام کرد: خیرین با حضور در سفره‌های مهربانی کمک هزینه درمان کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص و همچنین کمک به زنان و کودکان آسیب دیده یمنی را تقبل می‌کنند.

وی گفت: این مراسم یکی از پنج هزار سفره مهربانی است که با مشارکت خیرین، هنرمندان، جامعه مهندسین، پزشکان و... که به نوعی با جمعیت هلال احمر همکاری دارند، اجرا شد و در قالب آن کمک هزینه درمان ۱۱۰ کودک مبتلا به بیماری های خاص تامین می شود.

رافع تصریح کرد: در طول ماه مبارک رمضان با برپایی ۵ هزار سفره مهربانی در سراسر کشور کمک هزینه درمان هزاران کودک مبتلا به بیماری های خاص تامین خواهد شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه خیرین با باران عشق و عطوفت، علاوه بر تامین هزینه های درمانی کودکان مبتلا به بیماری های خاص، نسبت به کمک به زنان و کودکان آسیب دیده و مظلوم یمن اقدام خواهند کرد، یادآور شد: بیش از یک میلیون نفر از مردم مظلوم یمن گرسنه هستند و باید در این زمینه به آن ها کمک کرد، علاوه بر آن کمبود دارو به واسطه تداوم جنگ منجر به قطع عضو زنان و کودکان یمنی می شود.

وی در ادامه به آماده سازی ۱۴۶ هزار سبدغذایی برای خانواده های نیازمند چون خانواده زندانیان، زنان بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و … اشاره کرد و افزود: سبدهای غذایی با مشارکت خیرین سراسر کشور تهیه و آماده سازی شده و با تاسی از سیره حضرت امیرالمومنین علی (ع) به صورت شبانه به دست نیازمندان خواهد رسید.

به گفته رافع، ارزش سبدهای غذایی تهیه شده برای خانواده های نیازمند در هر استان متفاوت است و ارزش پایه این سبدهای غذایی که شامل برنج، روغن، قند و شکر و … است ۱۵۰ هزار تومان تخمین زده شده است.

باید به درمان کوکان مبتلا به بیماری‌های خاص کمک کنیم

لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید زمینه را برای ادامه روند درمان کودکان مبتلا به بیماری های خاص تسهیل بخشیم، اظهار داشت: همه کودکان سرزمینمان همانند فرزندانمان هستند و در این زمینه بایستی هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا کودکان نیازمند به واسطه نداشتن هزینه درمان، از ادامه روند درمانی باز نمانند.

برپایی ضیافت افطار برای جمع آوری کمک های مردمی

احمد هوشنگی رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران خاص با اشاره به اینکه ضیافت های افطار هر ساله در ماه مبارک رمضان اجرا می شود تا خیرین برای کمک به درمان بیماران خاص فعالیت های لازم را انجام دهند، گفت: خیرین، هنرمندان و ورزشکاران بسیاری با حضور در ضیافت های افطار از بیماران خاص حمایت مالی می کنند.

وی با اشاره به اینکه کمک هزینه درمان هر کودک مبتلا به بیماری های خاص ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: مقرر شد تا در قالب طرح باران مهربانی، کمک هزینه درمان ۱۱۰ کودک بیمار تامین شود که با مشارکت خیرین این امر محقق شد.

باید برای ترویج فرهنگ کمک به بیماران نیازمند تلاش کرد

دکتر صالحی یکی از خیرین طی ۳۰ سال گذشته به صورت متناوب در زمینه جمع آوری کمک های مردمی برای نیازمندان تلاش می کند نیز گفت: کمک های مردمی نه برای خودنمایی و نه برای تزویر و ریاست، بلکه این کمک ها نشات گرفته از وجود آدمی و کار دل است و افرادی که در زمینه کمک به مردم مظلوم یمن و درمان بیماران خاص فعالیت می کنند، صاحب اجری اخروی خواهند شد که پاداش این عمل خیر را خداوند به آن ها عطا خواهد کرد.

شب گذشته با مشارکت خیرین در قالب طرح باران مهربانی، هزینه درمان ۵۲ کودک مبتلا به بیماری های خاص به مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان جمع آوری و تمامی هزینه ضیافت افطار از سوی خیرین تامین شده بود.