تهران قهرمان رقابتهای دوچرخه سواری پیست کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور پیست در رده سنی بزرگسالان و امید با شرکت ۷۰ دوچرخه سوار در قالب ۱۹ تیم از سراسر کشور به میزبانی پیست مجموعه ورزشی آزادی با قهرمانی استان تهران به پایان رسید.

این دوره از مسابقات که در قالب جام رمضان برگزار شد دوچرخه سواران در ۶ رشته به مدت دو شب با یکدیگر به رقابت پرداختند که استان تهران با ۷۶۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید. استان یزد با ۶۶۸ امتیاز نایب قهرمان شد و استان لرستان با ۵۹۲ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد .



همچنین نفرات برتر ۶ رشته برگزار شده در این دوره از مسابقات به شرح ذیل است:



رشته اسپرینت :

۱- محمد دانشور از تیم خراسان رضوی

۲- محمود پراش از تیم تهران

۳- مازیار فرزاد از تیم لرستان



رشته تیم اسپرینت :

۱- تیم تهران با زمان ۱:۰۳:۶۴

۲- تیم لرستان با زمان ۱:۰۴:۳۷

۳- خراسان رضوی با زمان ۱:۰۶:۶۸



رشته اسکرچ :

۱- ناصر رضوی از تیم یزد

۲- سجاد جعفرنسب از تی گلستان

۳- حامد عباذی از تیم کرمان



رشته کایرین :

۱- محمود پراش از تیم تهران

۲- محمد دانشور از تیم خراسان رضوی

۳- سیاوش صفی نیا از تیم تهران



رشته ۴۰۰۰ متر:

۱- محمد اسماعیل چایچی از تیم تهران با زمان ۴:۳۶:۱۵

۲- علیرضا حقی از تیم گیلان با زمان ۴:۴۲:۶۲

۳- موسی مصطفوی از تیم اصفهان با زمان ۴:۴۲:۹۱



رشته امنیوم :

۱- مجمد رجبلو از تیم البرز

۲- محمد اسماعیل چایچی از تیم تهران

۳- حمید بیک خورمیزی از تیم یزد