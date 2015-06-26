تولید ۳۵۱ تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم، محمود تلخابی با اشاره به فرایند تولید فرش در کمیته امداد قم عنوان کرد: طبق برنامه ریزی انجام گرفته توسط حوزه خودکفایی امداد و ضمن برگزاری جلسه استعداد سنجی و مشاوره شغلی به صورت چهره به چهره، متقاضیان بافت فرش جهت طی مراحل اداری و تکمیل پرونده به کارشناس خودکفایی (فرش) معرفی می‌شوند.

وی گفت: در این مرحله ضمن انتخاب نوع فرش و تکمیل پرونده، دار قالی، نقشه و مواد اولیه مورد نیاز توسط امداد تهیه و در قالب تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مددجو قرار می‌گیرد.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد قم گفت: در مرحله بافت فرش استادکار ناظر به‌صورت منظم (ماهیانه) بر روند بافت نظارت کرده و در پایان ضمن ارزیابی و قیمت‌گزاری، فرش تولیدی به بالاترین قیمت توسط مرکز خدمات تولیدی و بازرگانی امداد خریداری و وجه آن پس از کسر وام اعطایی، به حساب مددجو واریز می‌‌شود.

وی تعداد طرح جاری (فعال) قالی بافی را در سال گذشته ۶۴۹ طرح و تعداد فرش تولیدی را ۳۵۱ تخته فرش دانست و بیان داشت: متراژ فرش تولیدی ۴۸۳.۰۶ مترمربع و ارزش تولیدات حدود ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

تلخابی بابیان اینکه کل درآمد حاصله از تولید فرش در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد ریال بوده است، افزود: متوسط مواد اولیه مصرفی جهت بافت یک مترمربع فرش حدود ۱۱ میلیون ریال و درآمد حاصله از بافت یک مترمربع فرش نزدیک به ۳۱ میلیون ریال است.

به گفته وی متوسط مواد اولیه مصرفی جهت بافت یک مترمربع فرش کرک، ۶ میلیون ریال، متوسط ارزش یک مترمربع فرش کرک حدود ۲۲ میلیون ریال، درآمد حاصله از بافت یک مترمربع فرش کرک ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، متوسط مواد اولیه مصرفی جهت بافت یک مترمربع فرش ابریشم ۱۳ میلیون ريال، متوسط ارزش یک مترمربع فرش ابریشم نزدیک به ۵۴ میلیون ريال و درآمد حاصله از بافت یک مترمربع فرش کرک حدود ۴۱ میلیون ریال است.