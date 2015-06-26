به گزارش خبرنگار مهر، بوستان مطهری در قلب شهر کرمان یکی از قدیمی ترین بوستانهای این شهر محسوب می شود و اکثر کرمانیها از این مکان خاطره ای در ذهن خود دارند این بوستان در واقع یکی از بزرگترین بوستانهای شهر است که متشکل از دریاچه مصنوعی، تالار آمفی تئاتر، نگارخانه، مرکز خرید، کتابخانه و مرکز فرهنگی و هنری و موزه بزرگ حیات وحش و آکواریوم است.

به نظر می رسد این بوستان در صورت توجه بیشتر و ساماندهی قابلیت بسیار بالایی برای تبدیل شده به یکی از بزرگترین فرهنگستانهای ایران خواهد داشت اما عدم توجه و عدم استقرار ثابت کیوسک نیروی انتظامی این بوستان را که یکی از بزرگترین مراکز فضای سبز شهر کرمان نیز محسوب می شود را با چالش آسیبهای اجتماعی مواجه کرده است.

در ضلع شرقی این بوستان مرکزی قرار گرفته است که از سال ۷۴ تاسیس شد و هدفگذاری برای تاسیس این بخش از بوستان راه اندازی بازار خود اشتغالی با هدف حمایت از اشتغال خانگی بود.

با گذشت سالها از راه اندازی این مجموعه، بازار خود اشتغالی از هدف اصلی فرسنگها فاصله گرفته و اکثر واحدهای موجود در این بازارچه متروکه شده اند و ظاهری بسیار نامطلوب به مجموعه بوستان داده اند

اما امروز با گذشت سالها از راه اندازی این مجموعه بازار خود اشتغالی از هدف اصلی خود فرسنگها فاصله گرفته است و اکثر واحدهای موجود در این بازارچه متروکه شده اند و ظاهری بسیار نا مطلوب به مجموعه بوستان داده اند همچنین به دلیل ساختار نا مناسب این مجموعه، بازار خود اشتغالی که در واقع بیشتر به بازاری متروک تبدیل شده است مکانی برای تجمع اراذل و اوباش و کارتون خوابها شده است و هر از گاهی مردم حاضر در این مجموعه شاهد بروز حوادثی ناشی از آسیبهای اجتماعی و درگیری ارادل و اوباش در این مجموعه هستند.

در این میان برخی از غرفه ها نیز فعال هستند و به امور روزمره خود می پردازند هر چند که برخی از این واحدها نیز ارتباطی با مشاغل تولیدی و بازارجه خود اشتغالی ندارند اما وجود نا امنی و آسیبهای اجتماعی روند کاری این غرفه ها را نیز با چالش مواجه کرده است.

علی محمدی یکی از شهروندان کرمانی است که در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: بوستان مطهری با توجه به ساخت و سازهایی که در آن صورت گرفته است پتانسیل تبدیل شده به فرهنگستان بزرگ کرمان را دارد در واقع مجموعه این بوستان هم اکنون شاهد راه اندازی زیر ساختهای قابل توجه ورزشی و فرهنگی و حتی تفریحی است که باید از این پتانسیل بزرگ در کرمان استفاده کرد.

وی افزود: برای تبدیل این بوستان به مرکز فرهنگی نیاز است که مراجعه کنندگان به سالنهای ورزشی و مراکز فرهنگی همپون کتابخانه و نگارخانه مجموعه بتوانند از حداقلهای لازم امنیتی برخوردار باشند اما متاسفانه عدم نظارت جدی بر این مجموعه باعث شده است بعضا والدین برای مراجعه فرزندانشان به این مجموعه با نگرانی های عمده ای مواجه باشند.

ارذل و اوباش ترمینال قدیم و خرده فروشان موادمخدر به بوستان مطهری کوچ کرده اند

وی خرید و فروش مواد مخدر و حتی استعمال مواد مخدر در بوستان مطهری را از جمله چالشهای این مجموعه دانست و افزود: از زمانی که ترمینال قدیم کرمان از مجاورت این بوستان جابجا شده است و اراذل و اوباشی که در ترمینال گرد هم می آمدند دیگر نمی توانند به مکان جدید ترمینال کرمان بروند جایی بهتر از بوستان مطهری را برای تجمع و یا خرید و فروش مواد مخدر پیدا نکرده اند.

محمدی افزود: همین امر بعضا موجب بروز درگیریهایی نیز در این بوستان شده است که صحنه های دلخراشی را ایجاد کرده اما متاسفانه خلاء موجود امنیتی در بوستان سبب شده است خرده فروشان مواد مخدر و معتادان و اراذل و اوباش به سادگی در این مجموعه جولان دهند.

وی ادامه داد: در این مجموعه باید نیروی انتظامی حضور دائمی داشته باشد و اینکه هر از گاهی گشت موتوری در بوستان انجام شود نمی تواند چاره ساز مشکلات اجتماعی موجود در مجموعه باشد.

وی به بازار خود اشتغالی در بوستان اشاره کرد و افزود: تو در تو بودن این مکان و متروکه شدن قسمتهایی عمده از این مجموعه سبب شده است این بازارچه به جای اینکه مرکز خود اشتغالی باشد به مکانی برای تجمع اراذل و اوباش تبدیل شود و کسبه ای که در این بازار در حال فعالیت هستند با مشکل مواجه شده اند.

زهرا روح انگیز، شهروند دیگر کرمانی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بازارچه خود اشتغالی در ابتدای راه اندازی مکانی بود که صنایع دستی در آن عرضه و برخی خدمات نیز به مردم ارائه می شد اما به نظر می رسد در طول سالها فرسوده شدن غرفه ها موجب شده است دیگر تمایلی برای فعالیت در این غرفه ها وجود نداشته باشد در حالیکه در صورت ساماندهی به سادگی می توان این غرفه ها را به مکانی برای حمایت از مشاغل خانگی و عرضه صنایع دستی تبدیل کرد.

ظهر بازارچه خود اشتغالی بسیار ناموزون است

وی ادامه داد: سقف این واحدها شکلی بسیار نازیبا دارد و بیشتر با حلبی و به شکلی بسیار نا مناسب ساخته شده است، تعطیلی برخی غرفه ها نیز سبب متروکه شدن بخشهایی از بنا شده و معتادان و اراذل و اوباش در ساعتهایی از شب در این قسمتها تجمع می کنند و یا کارتون خوابها در راهروهای تو در توی این مجموعه شب را به صبح می رسانند.

وی نیز گفت: به نمایندگی از ساکنان اطراف بوستان از نیروی انظامی می خواهیم که مرکزی ثابت را در بوستان ایجاد کنند و اجازه حضور خرده فروشان مواد مخدر و معتادان را در این بوستان ندهند.

شهردار کرمان نیز در گفتگو با مهر در خصوص این بوستان گفت: بوستان مطهری درگذشته شامل مجموعه ای خاکی و بسیار نابسامان بود که با توجه به نزدیکی ترمینال قدیم شهر کرمان چهره بسیار نا مناسبی را به شهر داده بود که سالها قبل با همت شهرداری وقت سر و سامان گرفت و به مکانی آبرومند تبدیل شد.

ابوالقاسم سیف الهی افزود: هم اکنون نیز هدف ما تبدیل این بوستان به مرکزی فرهنگی است به همین دلیل نگارخانه، مجموعه فرهنگی، مرکز خرید و بزرگترین دریاچه شهر در آن احداث شده است و حتی سالنی ورزشی در این بوستان احداث شده و کار احداث سالن بزرگ آمفی تئاتر شهر نیز در این مرکز در حال انجام است.

سیف الهی افزود: بعد از آنکه ترمینال قدیم کرمان جمع آوری شد و به مکان جدید منتقل شد کمی وضعیت این بوستان از نظر آسیبهای اجتماعی با مشکل مواجه شده است.

بازارچه خود اشتغالی باید ساماندهی شود

وی گفت: در خصوص بازار خود اشتغالی به نظر می رسد باید مطابق قانون ساماندهی لازم در این مجموعه انجام شود از نظر ما نیز وضعیت کنونی این بازارچه مطلوب نیست و حضور اراذل و اوباش و بعضا کارتون خوبها در این مجموعه باید متوقف شود و مردم بتوانند با امنیت بیشتر در مجموعه حضور داشته باشند.

شهردار کرمان افزود: نظر ما این است که باید در مجموعه ساماندهی انجام شود و به همین دلیل به صاحبان این غرفه ها فرصت داده شده است تا مدارک خود را ارائه دهند که بتوانیم در اسرع وقت بازارچه را ساماندهی کنیم.

وی گفت: سایر بخشهای بوستان نوسازی و ساماندهی شده و کاربری فرهنگی و یا ورزشی و تفریحی دارد و این منطقه نیز باید مورد توجه قرار گیرد و با همکاری دستگاههای مختلف رفع مشکل شود.

از نظر شهرداری این بازارچه باید به کاربری نخست خود برگردد و غرفه های نیمه ویران و تعطیل نیز در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

شهردار کرمان ادامه داد: از نظر شهرداری این بازارچه باید به کاربری نخست خود برگردد و غرفه های نیمه ویران و تعطیل نیز در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

وی به پارک لاله تهران اشاره کرد و گفت: در بخشی از این پارک چنین فضایی وجود دارد که به محل عرضه صنایع دستی و محصولات اشتغال خانگی اختصاص داده شده است بازارچه خود اشتغالی بوستان مطهری نیز باید چنین جایگاهی را پیدا کند.

سیف الهی افزود: از صاحبان این غرفه ها که مدرکی مبنی بر فعالیت در این غرفه ها دارند درخواست می کنیم طی یک هفته به شهرداری منطقه سه کرمان در مجاورت همین بوستان مراجعه و مدارک خود را تحویل دهند.

رئیس پلیس استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: ارتقای امنیت این بوستان در دستور کار قرار دارد و دستگاههای مختلف باید پای کار باشند تا بتوانیم مشکل را رفع کنیم.

سردار حسین چناریان افزود: ما آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم و به نظر می رسد در قدم اول باید بازارچه خود اشتغالی ساماندهی شود تا بتوانیم آسیبهای اجتماعی را کنترل کنیم.

لزوم استقرار دائمی نیروی انتظامی در بوستان مطهری

وی تصریح کرد: هم اکنون این بازار چه از کاربری اصلی خود خارج شده است و باید این مشکل رفع شود.

وی ادامه داد: اخیرا جلسه ای با شهرداری کرمان در خصوص وضعیت این مجموعه برگزار کرده ایم که امیدواریم خروجی این جلسه بتواند در ساماندهی مجموعه تاثیر گذار باشد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان افزود: در کارگروه اشتغال بانوان نیز که در استانداری برگزار شد قرار شد از غرفه های این مجموعه برای کمک به اشتغال بانوان استفاده شود.

با توجه به مشکلات روز افزون اجتماعی از جمله خرید و فروش مواد مخدر، تجمع اراذل و اوباش و حضور گسترده کارتون خوابها در بوستان مطهری به نظر می رسد در کنار ساماندهی بازارچه خود اشتغالی باید اقدامات لازم در راستای استقرار دائمی نیروی انتظامی در این مجموعه نیز در قالب کیوسک نیروی انتظامی در دستور کار قرار گیرد.