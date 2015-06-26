به گزارش خبر گزاری مهر، سرهنگ مراد مرادی با اشاره به طرح مشارکتی پلیس راهور و شهرداری تهران با عنوان طرح «خط سفید» در تشریح اهداف این طرح اظهار کرد: یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات ترافیکی کلان‌شهر تهران، عدم رعایت حق تقدم حین تغییر مسیر و عدم رعایت حقوق عابران پیاده است که سبب می‌شود سالانه افراد زیادی در معابر شهری جان خود را از دست بدهند.

وی با بیان اینکه طرح خط سفید با همکاری گسترده شهرداری تهران و سایر سازمان‌های دخیل در ترافیک انجام می‌شود، گفت: هدف از اجرای طرح خط سفید، ایجاد نظم ترافیکی، کاهش تصادفات پهلو به پهلو و ایجاد آرامش ترافیکی است. این درحالی است که مهم‌ترین دستاورد حرکت بین خطوط، حاکم شدن نظم و انضباط در تردد خودروهاست، چراکه طبق بررسی‌های انجام شده این موضوع سبب کاهش چشم‌گیر بار ترافیکی سطح شهر و اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان قانون‌گریز خواهد شد.

مرادی با اشاره به مهیا کردن زیرساخت‌های اجرای این طرح در شهر تهران افزود: در گام نخست اجرای این طرح، اصلاح زیرساخت‌های ترافیکی و خط‌کشی‌های معابر شهری از برخی مناطق آغاز شد و امروز خط‌کشی‌های جدید معابر پایتخت، با استانداردهای روز جهان انطباق دارد.

وی ادامه داد: همچنین با خط‌کشی‌های جدیدی که در معابر شهر تهران طراحی و اجرا شده است، مشکل عدم دید رانندگان برطرف می‌شود و خطوط قرمز ایست نیز برای جلب نظر بیشتر رانندگان پیش از تقاطع روی زمین نقش بسته تا توجه برای توقف پشت چراغ قرمز، بیش از پیش جلب شود.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح ایست به‌احترام زندگی، گفت: پلیس راهور در اجرای طرح ایست به‌احترام زندگی از مدت‌ها قبل موضوع اطلاع‌رسانی را آغاز کرد و با کمک رسانه‌ها و تبلیغات محیطی، مردم را از اجرای این طرح آگاه ساخت؛ از طرف دیگر نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح با کمک شهرداری آماده شد و مأموران پلیس نیز آموزش‌های لازم را دیدند.

وی در تشریح میزان جریمه‌های درنظر گرفته شده برای متخلفان در طرح خط سفید عنوان کرد: در این طرح اگر خودرویی به گذرگاه عابر پیاده تعرض کند ۲۰هزار تومان و رانندگانی که قوانین حرکت بین خطوط را رعایت نمی‌کنند، با جریمه ۴۰هزار تومانی مواجه می‌شوند.

مرادی با اشاره به لزوم همکاری موتورسواران و عابران پیاده با پلیس، از اختصاص ۵۰ درصد آمار مرگ و میر تصادفات پایتخت به عابران پیاده خبر داد و افزود: از دیگر ضروریات اجرای این طرح بزرگ ترافیکی، افزایش نصب جان‌پناه‌های بیشتر در خیابان‌هاست. این در حالی است که با اجرای طرح خط سفید رانندگان هنگام عبور از کنار جان‌پناه‌ها باید بیشتر احتیاط کنند چرا که حدوداً ۵۰ درصد تلفات ترافیکی تهران را عابران پیاده تشکیل می‌دهند و توجه به ایمنی این گروه از شهروندان هنگام عبور و مرور در سطح شهر چه از جانب خودشان و چه از جانب رانندگان و راکبان موتورسیکلت ضروری است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت با اشاره به بهره‌مندی پلیس از دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف در تقاطعات، از سخت‌گیری بیشتر مأموران پلیس برای سوار و پیاده کردن مسافران در تقاطعات خبر داد و گفت: در این طرح، معابر شهری بیش‌ از گذشته به دوربین‌های نظارت تصویری، ثبت تخلف سرعت و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و نیز سیستم‌های هوشمند زمان‌بندی تقاطع‌ها تجهیز شدند و رانندگان برای سوار و پیاده کردن مسافر، باید حداقل ۱۵ متر بعد از تقاطع اقدام کنند و در این مورد سختگیری بیشتری برای رفاه عابران و انضباط ترافیکی به‌عمل خواهد آمد.

وی در پایان کمپین خط سفید را ایده بسیار خوبی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک شهر تهران عنوان و خاطرنشان کرد: البته نوع اجرا و مداومت در اجرا، یکی از مهمترین شاخصه‌های اثربخشی یک کمپین در تغییر در رفتارهاست که امیدواریم با احساس نیاز، مشارکت و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی از سوی شهروندان و همچنین با استفاده از همه ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد (سَمن) و نهاد‌های دولتی با اجرای صحیح و کامل طرح خط سفید، آرامش ترافیکی در معابر شهری فراهم شود.